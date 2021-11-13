Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати

Ведущая и журналистка Ксения Собчак посмеялась над Сашей Дони. Тимати невероятно повезло с его новой любовницей Сашей Дони. Украинка оказалась девушкой не только красивой, но и с самого детства запрограммированной на успех и богатство. Об этом длинноногая модель сама рассказала в Инстаграм, заставив всех своих подписчиц скрупулезно изучать собственную внешность с целью обнаружения примет, гарантирующих богатство. «Мне было лет 10, когда я случайно увидела передачу, в которой рассказывалось о родинках. Они, оказывается, появляются в течение всей нашей жизни, и каждая имеет свое значение. О том, что значат эти две родинки около моей правой брови, выслушал, наверное, каждый визажист в Киеве, который пытался их скрыть тональным кремом. Когда я узнала, что родинка на шее с правой стороны сулит богатство, я стала рисовать ее маркером. Потом она появилась», — вполне серьезно поведала красавица.Саша Дони Не смогла пройти мимо столь грубокомысленного поста и ведущая Ксения Собчак, которая тут же принялась просить уже своих подписчиков посмотреть, что там у нее творится на шее и можно ли с этим жить дальше. «Ребят, посмотрите, нет ли у меня там родинок на шее. А то богатства мне не видать», — иронично заявила журналистка. Поклонники юмор дочери первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой оценили по достоинству. А вот Саша Дони на это пока никак не отреагировала, возможно, она вообще не знает, кто такая Собчак, потому как существует совсем в другой реальности, где для успеха достаточно найти обеспеченного поклонника.