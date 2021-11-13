Лера Кудрявцева рассказала, как лишилась переднего зуба и мужчины

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева поделилась неприятной историей. Ведущая шоу «Секрет на миллион» разоткровенничалась о своих неудачах. Лера заметила, что многим нравятся ее забавные истории. Она поведала о романе: мужчина пригласил ее на море. Телезвезда взяла выходные и поспешила на самолет. В салоне лайнера она выбила себе передний зуб. «Я была свободной, незамужней, уже изрядно дряхлой девушкой, но всё еще бодрилась как могла... Приземлились... Я беру надувную подушку и зубами хочу открыть клапан сдува. Что-то вылетает у меня изо рта и летит далеко вперед, треснув какому-то пассажиру по голове. Это был мой родной передний зуб! Осознаю произошедшее, и у меня начинается истерика. Истерика смеха. Остановиться я не могу, и смех переходит в рыдание от смеха, катятся слезы, косметика размазывается по лицу. Опущу момент, как я лазила между кресел искала свой зуб и как я не могла остановиться, чтоб не ржать, слезы рекой, люди в недоумении», — рассказала Кудрявцева.Лера Кудрявцева Жена хоккеиста Игоря Макарова назвала ситуацию критической. Она уточнила, что курорт находился в Италии. Бойфренд не смог пережить перемены во внешности избранницы и сбежал. «Я, пожилая, без переднего зуба, размазання по лицу косметика. Парень меня, конечно же, бросил. Зато я подружилась с его мамой, которая была тоже без зубов на тот момент. Такие, брат, дела», — с юмором указала уроженка Усть-Каменогорска. Коллеги Кудрявцевой по шоу-бизнесу позитивно отреагировали на ее откровения. «Обожаю тебя», — подчеркнула поп-дива Анна Семенович. «Лера-а-а», — отметила певица Анита Цой и добавила смайлики. «Лерунь! Про зубы - это ж наше любимое! Требую многосерийку! Про историю в Испании расскажешь?!», — поиронизировал шоумен Андрей Разыграев. «А какой-то мужик теперь регулярно бреет голову и показывает всем свой шрам со словами: «Это всё Лера Кудрявцева! У нее зуб на меня был!»» — пошутил комик Тимур Родригез.