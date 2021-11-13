Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Лидеры России" провели мастер-классы для финалистов конкурса "Большая перемена"

"Лидеры России" провели мастер-классы для финалистов конкурса "Большая перемена"

В рамках финала конкурса "Большая перемена" победители и финалисты конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – провели для школьников мастер-классы по социальным проектам клуба Лидеров России "Эльбрус" – "Уроки лидерства", "Доступный театр", "Боевая слава" и "Моя родная школа".

Финалистка конкурса "Лидеры России", преподаватель МГИМО Мария Гладышева провела урок лидерства, на котором поделилась со школьниками управленческим опытом, рассказала о ключевых компетенциях будущего, навыках 21 века и лидерстве как жизненной позиции.В качестве напутствия Мария посоветовала ребятам не сдаваться, хвататься за любые возможности, не терять своего драйва и идти к цели.

"Сегодня в обществе есть большой запрос на юных лидеров: создаются молодежные правительства, проводятся разнообразные олимпиады и конкурсы, например, "Твой ход" и "Большая перемена". Перед вами, финалистами, теперь большая ответственность – вы стали лидерами для своих одноклассников и ролевой моделью для учеников младших классов", – отметила она.

Победитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор компании "Первый ИТ Альянс", член клуба Лидеров России "Эльбрус" Дмитрий Афанасьев познакомил ребят с проектом "Доступный театр". Совместно с лидером участники мастер-класса посмотрели отрывки спектакля и в неформальной обстановке обсудили проблемы, которые поднимает искусство и драматургия. 

"Еще Александр Островский писал: “Если отнять у молодежи изящные удовольствия как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по другому поводу: восторг – потребность юного возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, – юность увлекается; не найдется хороших, она увлекается, чем придется”. Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное здоровье общества, бесспорно, является увлечение молодёжи театром. Я благодарен клубу "Эльбрус" за возможность масштабировать проект и приобщить к прекрасному как можно больше людей", – сказал Афанасьев.

Мастер-класс проекта "Боевая слава" провел победитель конкурса "Лидеры России", директор института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ "МИСиС", доктор экономических наук, профессор Олег Калинский. Он рассказал финалистам "Большой перемены" о воссоздании и цифровизации истории участников Великой Отечественной войны по фронтовым письмам, фотографиям и воспоминаниям.

Финал конкурса "Большая перемена" проходит с 9 по 12 ноября в МДЦ "Артек". Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Победителями конкурса станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся одиннадцатых классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как оформить брови с помощью малярного скотча: способ тиктокерш, который избавит от походов в салон красоты
Как оформить брови с помощью малярного скотча: способ тиктокерш,
Елена Борщева высказалась о закрытии юмористического шоу
Елена Борщева высказалась о закрытии юмористического шоу
Юлия Меньшова призналась, что чувствует вину перед детьми
Юлия Меньшова призналась, что чувствует вину перед детьми
Владимир Пресняков показал знаменитых родителей в 55-ую годовщину их свадьбы
Владимир Пресняков показал знаменитых родителей в 55-ую годовщину их
Юлия Савичева показала дочь-блондинку и удивилась, в кого она такая модница
Юлия Савичева показала дочь-блондинку и удивилась, в кого она такая
Елена Яковлева коротко подстриглась и снялась в популярной детской передаче
Елена Яковлева коротко подстриглась и снялась в популярной детской
Максим Галкин мечтает ходить в школу вместо сына (видео)
Максим Галкин мечтает ходить в школу вместо сына (видео)
Обновление для Forza Horizon 5 не выйдет на этой неделе – его перенесли
Обновление для Forza Horizon 5 не выйдет на этой неделе – его
Анонс Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition порадовал игроков, а релиз разочаровал
Анонс Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
Инсайдер: Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft может быть отменена
Инсайдер: Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft может быть отменена
Эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S доступен с юбилейным геймпадом Xbox
Эксклюзивный динамический фон для Xbox Series X | S доступен с
"Лидеры России" провели мастер-классы для финалистов конкурса "Большая перемена"
"Лидеры России" провели мастер-классы для финалистов

Топ на сегодня

Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
SEC отклонила заявку VanEck на запуск спотового биткоин-ETF
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
The9 расширит мощности по добыче криптовалюты в США
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года

Еще по теме

"Лидеры России" проведут серию уроков лидерства в летних лагерях
Проекты финалистов конкурса «Лидеры России» оценили в школах
Завтрак с наставником: финалисты конкурса "Лидеры России" встретились с главой РЖД
Стали известны финалисты конкурса «Лидеры России»