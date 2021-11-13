"Лидеры России" провели мастер-классы для финалистов конкурса "Большая перемена"

Вадим Карасев

В рамках финала конкурса "Большая перемена" победители и финалисты конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – провели для школьников мастер-классы по социальным проектам клуба Лидеров России "Эльбрус" – "Уроки лидерства", "Доступный театр", "Боевая слава" и "Моя родная школа".

Финалистка конкурса "Лидеры России", преподаватель МГИМО Мария Гладышева провела урок лидерства, на котором поделилась со школьниками управленческим опытом, рассказала о ключевых компетенциях будущего, навыках 21 века и лидерстве как жизненной позиции.В качестве напутствия Мария посоветовала ребятам не сдаваться, хвататься за любые возможности, не терять своего драйва и идти к цели.

"Сегодня в обществе есть большой запрос на юных лидеров: создаются молодежные правительства, проводятся разнообразные олимпиады и конкурсы, например, "Твой ход" и "Большая перемена". Перед вами, финалистами, теперь большая ответственность – вы стали лидерами для своих одноклассников и ролевой моделью для учеников младших классов", – отметила она.



Победитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор компании "Первый ИТ Альянс", член клуба Лидеров России "Эльбрус" Дмитрий Афанасьев познакомил ребят с проектом "Доступный театр". Совместно с лидером участники мастер-класса посмотрели отрывки спектакля и в неформальной обстановке обсудили проблемы, которые поднимает искусство и драматургия.

"Еще Александр Островский писал: “Если отнять у молодежи изящные удовольствия как предмет ее восторгов, она будет увлекаться и восторгаться по другому поводу: восторг – потребность юного возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, – юность увлекается; не найдется хороших, она увлекается, чем придется”. Одним из таких увлечений, способных благотворно влиять на нравственное здоровье общества, бесспорно, является увлечение молодёжи театром. Я благодарен клубу "Эльбрус" за возможность масштабировать проект и приобщить к прекрасному как можно больше людей", – сказал Афанасьев.

Мастер-класс проекта "Боевая слава" провел победитель конкурса "Лидеры России", директор института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ "МИСиС", доктор экономических наук, профессор Олег Калинский. Он рассказал финалистам "Большой перемены" о воссоздании и цифровизации истории участников Великой Отечественной войны по фронтовым письмам, фотографиям и воспоминаниям.

Финал конкурса "Большая перемена" проходит с 9 по 12 ноября в МДЦ "Артек". Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Победителями конкурса станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся одиннадцатых классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.