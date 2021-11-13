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Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года

Конец осени диктует свое настроение. Приближение зимы сокращает встречи и подталкивает нас к уединению. Зато все радостные мгновения становятся вдвойне приятнее. Стать удачливее в любви поможет любовный гороскоп, в котором собраны советы астрологов.


Неделя принесет интригующие новости многим Знакам Зодиака. Зима близко, так что настало время глобального обновления. Все трудности и размолвки в совместной жизни уйдут в прошлое. Тем, кто находится в поисках второй половинки, звезды и планеты помогут преуспеть. Главное — проверять совместимость перед началом отношений.

Овен

Овны очень близко подошли к дверям, за которыми их ждет настоящее счастье: максимум метеорного потока Леониды и положительный аспект Марса и Урана помогут Овнам исполнить свою мечту. Главное — стремиться выбирать представителей самых верных Знаков Зодиака. В первую очередь это касается тех, кто мечтает о счастливом браке. Поддержка планеты поможет прояснить путаницу в амурных делах, избежать негатива, избавиться от страхов и тревог.

Телец

Тельцам необходимо оставаться верными себе и своим целям. Во второй половине недели из-за затмения могут проявить себя негативные люди, которые будут забирать удачу Тельцов в любви и в делах. С такими личностями нужно правильно общаться, чтобы защитить себя от их влияния. Возможно, на этой неделе представителям данного Знака покажется, что их усилия не оправдали надежд, а время потрачено впустую. На самом деле это ложные опасения.


Близнецы

Близнецам лучше повременить с новыми отношениями. Звезды и планеты укажут на человека, с которым можно строить отношения, но лучше пока просто присмотреться к нему и не торопиться. Не нужно спрашивать советы относительно сферы любви. Чужое мнение ничем Близнецам не поможет. У тех, кто уже в отношениях, неделя пройдет успешно, даже если это брак или сожительство с представителями самых грубых Знаков Зодиака. Одиноким Близнецам лучше заняться работой, а семейным — своим домом.

Рак

Ракам в период с 15 по 21 ноября предстоит много важных знакомств и встреч с новыми людьми. Перед началом любовных или деловых отношений можно проанализировать характер собеседника — например, по форме его подбородка. Наше тело лучше всего раскрывает тайны сознания. Максимум метеорного потока Леониды подарит шанс оказаться в нужном месте в нужное время, тем самым вступив на полосу любовного везения. Главное сейчас — не принимать желаемое за действительное.

Лев

Затмение 19 числа поднимет на поверхность все самые ужасные привычки Знаков Зодиака. Поэтому лучше не надеяться на чудо в этот день. Его благоприятно провести в уединении. Что касается остальных дней, то они будут идеальными для знакомств и начала новых отношений, семейных посиделок и любви в целом. Кроме того, Львам будет сопутствовать удача в переписке. Конец осени может стать волшебным временем в амурной сфере.


Дева

Девам на этой неделе звезды помогут не найти любовь, а забыть какого-то человека, закончить изжившие себя отношения. Если хочется разлюбить кого-то, то можно провести соответствующий ритуал. Дев ждет неделя любовных перемен и изменений. Не исключено, что представители Знака сменят свои приоритеты и вкусы относительно противоположного пола. На этой неделе семейные Девы по-настоящему оценят свой дом и семью. Это отличное время для совместных дел.

Весы

Весов могут ожидать встречи с неприятными людьми, поэтому нужно взять на заметку способы восстановления энергии после неприятного общения. С 15 по 18 ноября Весам звезды дадут зеленый свет к переменам в личной жизни. Если Весы решат вывести на новый уровень уже имеющиеся отношения (съехаться, сделать предложение, познакомиться с родителями), то планеты помогут им с этим. Одиноких Весов ждет продуктивная и романтичная неделя.

Скорпион

Скорпионы будут удачливыми как в поисках любви, так и в укреплении уже существующего союза. В этом им помогут эффективные шепотки на любовь, а также толика уверенности. Стоит быть осторожнее во флирте и в разговорах с людьми с тонкой душевной организацией. Не нужно нарочно задевать их, поскольку среди них могут оказаться те, кто сможет помочь в достижении любовного счастья. Скорпионам нужна готовность забыть о своем эгоизме в пользу любимого человека.

Стрелец

Если Стрельцы захотят провести эту неделю в делах и заботах, то им придется обратиться за помощью к близким людям. Астрологи советуют не уходить с головой в дела, уделив некоторое время любви. Очень полезно будет общаться с добрыми людьми. Такие люди будут повышать настроение и формировать веру в лучшее. Астрологи уверены в том, что на этой неделе в сфере любви для Стрельцов произойдет что-то действительно приятное и прекрасное. Нужно готовиться к чуду.

Козерог


У Козерогов на этой неделе желаний может быть в разы больше, чем возможностей. Ускорить обретение счастья в любви и в целом в жизни им помогут три эффективные практики. Рискованный день ждет Козерогов 19 ноября, в Полнолуние и затмение. Это событие может спровоцировать конфликты, омрачив всю вторую половину недели. В этот день и в конце недели лучше почаще интересоваться делами партнера, заниматься поисками точек соприкосновения.

Водолей

Все, что нужно Водолеям, — это гармония, понимание и стабильность. На этой неделе астрологи полагают, что им придется много работать над отношениями. Звезды обещают массу позитивных эмоций. Возможны флирт, приятные знакомства и даже любовь с первого взгляда. Возможно, что успехи в амурной сфере будут связаны с финансовыми достижениями. Именно поэтому можно воспользоваться советами фэн-шуй по привлечению удачи, денег и любви.

Рыбы

Рыб ждет непростая неделя, поскольку в жизни этих людей могут появиться новые враги и недоброжелатели. Стоит опасаться токсичных людей и энергетических вампиров. Такие личности могут лишить Рыб любовной удачи уже в понедельник. Нужно стремиться к самостоятельному принятию решений в амурных делах. Наиболее актуальным в любви будет «правило трех С» — Станьте Самими Собой. Не нужно поступать так, как диктуют герои любимых сериалов или советуют друзья.

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По материалам: dailyhoro.ru

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