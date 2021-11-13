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Лунный день сегодня 13 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 13 ноября 2021 года

Лунный календарь поможет сделать этот счастливым и удачным. Используйте подсказки астрологов, чтобы начать выходные дни на мажорной ноте и избежать встреч с неприятностями.


Это не самый простой день, но всем нам под силу сделать его ярким и позитивным. Старайтесь поменьше общаться с грубыми людьми и пользуйтесь советами о том, как правильно отдыхать, чтобы полностью восстановить утраченную в будние дни энергию.

Фаза Луны: растущая Луна в Рыбах склоняет к мечтательности, а значит, этот 9 лунный день не слишком подходит для активной деятельности. Развлечения, общение, шопинг — вот чему можно уделить время. Удовольствия сегодня крайне важны, но с ними лучше не перебарщивать.

Магнитные бури 13 ноября: активность Солнца будет умеренной, так что можно не опасаться магнитных бурь.

Что принесет удачу сегодня


умеренный шопинг;
развлечения;
чередование дел;
романтика;
общение;
творческая деятельность.

Что отпугнет успех в этот день


депрессивные мысли;
длительное уединение;
неприятные разговоры.

Домашние дела по лунному календарю

На растущей Луне, находящейся под влиянием стихии Воды, легче договориться с домочадцами о распределении обязанностей. Любая коллективная работа пойдет нам во благо. А вот в одиночестве за домашние хлопоты лучше не браться — это может привести к депрессивным мыслям. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не перегружать себя делами. Бытовые обязанности выполнять в перерывах между развлечениями и позитивными делами.

Что надеть в эту субботу

Сегодня можно попробовать изменить стиль. Это поможет по-новому взглянуть на окружающих и самих себя, на свою жизнь в целом. Главным оттенком наступающего дня станет фиолетовый. Сочетайте его с натуральными природными оттенками, чтобы получить идеальный внешний вид.


Добавьте золотых украшений, чтобы не унывать и не терять терпение и силу воли. Очень полезно будет сегодня использовать такие минералы, как лазурит, изумруд, яшма, лунный камень.

Любовь и общение в 9 лунный день

День очень благоприятен для любви, романтики, общения. Многие пары выйдут на новый уровень. Под присмотром лунных Рыб многим из нас удастся договориться о чем-то важном. Люди в крепких отношениях смогут обсудить свои желания касательно брака и совместного будущего.


Если вы хотите получить максимум положительных эмоций, то можете как провести время с любимым человеком, так и побыть немного в уединении. Секрет любовной удачи кроется в свободе мыслей и свободе действий. Не напирайте и не толкайте близкого человека на неприятные разговоры.

Финансы и работа 13 ноября

День идеально подходит для творческой деятельности, а вот рутинная работа может вогнать в депрессию. Астрологи советуют быть внимательнее: есть риск не досмотреть, упустить в делах что-то важное. То же самое касается трат — считайте деньги, не отходя от кассы. Хотите достичь выдающихся результатов — чередуйте разные занятия.

Удачны умеренные покупки и командировки: союз растущей Луны и Знака Рыб на нашей стороне. Не стоит начинать новых амбициозных дел, потому что Рыбы не помогут нам стать максимально продуктивными. Опасайтесь людей, которые вечно дают пустые обещания.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В такие дни, как сегодня, мы начинаем нуждаться в чужом внимании, защите и понимании. Вместе с тем многие люди станут чуть более скрытными. Не нужно вызывать у людей жалость к себе. Если вам хочется тепла, то вы его обязательно получите: люди хорошо чувствуют сегодня друг друга, ведь Рыбы повышают эмпатию.

Предайтесь отдыху, размышлениям и медитациям. Это поможет обрести внутреннюю гармонию и посмотреть на проблемы недавнего прошлого с правильной стороны. Физические нагрузки сегодня должны быть умеренными — не перегружайте себя в спортзале.

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По материалам: dailyhoro.ru

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