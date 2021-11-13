Максим Галкин мечтает ходить в школу вместо сына (видео)

Шоумен Максим Галкин предложил сыну поменяться местами. Артист в сториз Instagram разместил забавный ролик, на котором муж певицы Аллы Пугачевой разговаривает со своим сыном Гарри. «Ты в школу хочешь?» — спросил Максим Галкин наследника. «Хочу, а что?» — заинтересовался Гарри Галкин. «И я хочу в школу. Можно я вместо тебя пойду», сказал Максим Галкин. «Иди. Мне все равно можно поспать», — заявил Гарри Галкин. «Везет же», — заметил на это Максим Галкин. Напомним, что Гарри и Лиза Галкины ходят во второй класс элитной гимназии. Они растут очень разносторонними личностями. Ребята посещают спортивные секции и учат иностранные языки.