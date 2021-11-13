Марина Федункив высказалась о скандальном заявлении Татьяны Васильевой

Актрису Марину Федункив сравнили с тумбой. Татьяна Васильева жестко высказалась о Марине Федункив, назвав ее «наглой пробивной тумбой». Звезда Comedy Woman молчать не стала и отреагировала на слова народной артистки. Марина Федункив не понимает, почему Татьяна Васильева так о ней отозвалась. 50-летняя звезда считает, что коллега просто перепутала ее с другой артисткой. «Я не знаю, что буду говорить, когда мне будет столько же лет, сколько Татьяне Васильевой. Она прекрасно знает, что я не только кавээнщица, у меня есть театральное образование. Я так думаю, она не поняла, о ком речь, ей же не показывали меня, а назвали фамилию. А фамилия ей ни о чем не говорит. Думаю, она немножечко ошиблась», — предположила Марина.Марина Федункив Федункив отметила, что на 74-летнюю Васильеву зла не держит. «Она не меня имела в виду, может, забыла. Все-таки не 15 лет. Я не обижаюсь, я с ней хорошо общаюсь. Она запамятовала фамилию», — добавила звезда Comedy Woman Telegram-каналу «Звездач». К слову, Татьяна Григорьевна прошлась не только по Марине Федункив, но и по Ольге Картунковой и Светлане Пермяковой. По ее мнению, юмористки несерьезно относятся к актерской профессии. «Со Светланой мы играем в театре, она помягче. А вот первые две — да, но я их путаю. Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие, и носите их на руках, — заявила Васильева в YouTube-шоу «Откройте, Давид». — Кавээнщицы, которые ломятся к нам, на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов».