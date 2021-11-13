Марина Федункив высказалась о скандальном заявлении Татьяны Васильевой
Сегодня, 13:25
Актрису Марину Федункив сравнили с тумбой. Татьяна Васильева жестко высказалась о Марине Федункив, назвав ее «наглой пробивной тумбой». Звезда Comedy Woman молчать не стала и отреагировала на слова народной артистки. Марина Федункив не понимает, почему Татьяна Васильева так о ней отозвалась. 50-летняя звезда считает, что коллега просто перепутала ее с другой артисткой. «Я не знаю, что буду говорить, когда мне будет столько же лет, сколько Татьяне Васильевой. Она прекрасно знает, что я не только кавээнщица, у меня есть театральное образование. Я так думаю, она не поняла, о ком речь, ей же не показывали меня, а назвали фамилию. А фамилия ей ни о чем не говорит. Думаю, она немножечко ошиблась», — предположила Марина.
Марина Федункив Федункив отметила, что на 74-летнюю Васильеву зла не держит. «Она не меня имела в виду, может, забыла. Все-таки не 15 лет. Я не обижаюсь, я с ней хорошо общаюсь. Она запамятовала фамилию», — добавила звезда Comedy Woman Telegram-каналу «Звездач». К слову, Татьяна Григорьевна прошлась не только по Марине Федункив, но и по Ольге Картунковой и Светлане Пермяковой. По ее мнению, юмористки несерьезно относятся к актерской профессии. «Со Светланой мы играем в театре, она помягче. А вот первые две — да, но я их путаю. Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие, и носите их на руках, — заявила Васильева в YouTube-шоу «Откройте, Давид». — Кавээнщицы, которые ломятся к нам, на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов».
По материалам: z-aya