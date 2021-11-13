МАРУВ призналась, что ей присылают неприличные фото известные люди

Певица МАРУВ рассказала, что даже хотела создать фото-галерею с неприличными фотографиями. Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, призналась, что ей часто отправляют непристойные фотографии. Снимки интимного характера певица получает не только от поклонников, но и публичных людей. 30-летняя MARUV не стала озвучивать имена тех, кто присылает ей пикантные кадры. Однако исполнительница подумывала проучить людей, которые занимаются подобными вещами. «Мне и моему балету часто присылают гениталии. Это все постоянно валится в личные сообщения. Мы хотели создать аккаунт под названием «Знаменитые письки», поскольку присылают фото и известные люди. Мы хотели их выкладывать. Ну, например, нравится артист, заходите к нам и смотрите на самую главную его штучку», — заявила артистка в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.МАРУВ Правда, от идеи певица и ее команда быстро отказались. «Не сделали этого, потому что мы — приличные люди. Но сделаем, если будет сильный кризис», — шутит MARUV. А ведь исполнительница сама не из скромных — звезда часто появляется перед публикой в откровенной одежде. Также Анна нередко радует поклонников эпатажными танцами. «Шмоток у меня много, для них есть своя гардеробная. Помогает в работе над образом мой стилист и клипмейкер. Какие-то идеи присылаю я, но в основном она придумывает, что надевать, скидывает на рассмотрение новые ткани. Я периодически сдаю вещи или отдаю. Еще хочу устроить аукцион и передать средства на благотворительность», — делилась певица.