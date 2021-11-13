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Матери и двум детям, пострадавшим от пожара в Братском районе, требуется помощь

Матери и двум детям, пострадавшим от пожара в Братском районе, требуется помощь

В Братском районе матери и двум детям — 9 месяцев и двух лет — требуется помощь. 12 ноября утром в посёлке Тарма у них сгорел дом. В момент пожара ребятишки были дома, мать на улице занималась хозяйством. Увидев пламя, она бросилась в дом и вынесла детей из горящего помещения. Все трое получили ожоги.

Как рассказал мэр Братского района Александр Дубровин, после сообщения о пожаре подключились все службы. Глава поселка Михаил Коротюк незамедлительно прибыл на место происшествия и координировал действия.

Александр Дубровин:
— В семье трое детей, старшая девочка в этот момент была в детсаду, а двое дома. Мать в это время кормила скот в стайке. Семья хорошая, они являются участниками социального контракта, получили средства на покупку домашнего скота. Все сразу подключились для оказания помощи.

По его словам, дом подлежит восстановлению, но требуется не менее 300 тысяч рублей. Матери уже оказали помощь, она временно проживает у родственников, дети — в Братской детской городской больнице. Как рассказала главврач медучреждения Галина Андреева, дети находятся в тяжелом состоянии, степень поражения составляет 33-36%. У обоих диагностированы ожоги лица, спины, рук и ног. Как только станет возможна транспортировка, их доставят в Иркутск для дальнейшего оказания помощи.

Желающие могут оказать помощь, перечислив средства пострадавшей матери. Реквизиты карты для перечисления: 2202 2032 8268 2220 Сбербанк (Веженкова Анастасия Евгеньевна).

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Мать и двое малолетних детей пострадали при пожаре в Братском районе

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По материалам: irk

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