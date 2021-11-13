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Медицинские и журналистские данные, голосование за ученые степени и другие блокчейн-инициативы

Медицинские и журналистские данные, голосование за ученые степени и другие блокчейн-инициативы


Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.


Организация «Врачи без границ» интегрировала блокчейн для хранения медицинских карт


Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» и компания по верификации на блокчейне TransCrypts запустили совместный проект по децентрализованному хранению медицинских данных. Об этом сообщает Digital Journal.


Блокчейн предоставил мгновенный доступ к медицинским картам пациентов, что сократит количество преждевременных смертей. В Индии ежегодно умирают более 700 000 человек из-за отсутствия у врачей доступа к необходимым данным.


В рамках сотрудничества на блокчейн загрузили более 6500 записей об иммунизации, а к началу 2022 года показатель достигнет 76 000.


Associated Press разместило журналистские данные на блокчейне


Информационное агентство Associated Press в рамках сотрудничества с децентрализованной сетью оракулов Chainlink разместило журналистские данные на блокчейне.


Собранная информация включает сведения о спортивных соревнованиях, политических предвыборных гонках, экономических и других изменениях в мире. Подлинность данных подтверждена криптографическими подписями.


Associated Press заинтересовалось блокчейном еще осенью 2020 года. Тогда агентство публиковало на блокчейне политические данные о президентской предвыборной гонке в США.


Российская академия наук использовала блокчейн-голосование для присуждения ученых степеней


Диссертационный совет Математического института имени В. А. Стеклова Российской академии наук присудил ученые степени с помощью сервиса электронных голосований WE.Vote, разработанного Waves Enterprise.


По словам сотрудников вуза, использованная система полностью соответствует обновленным в 2021 году требованиям Высшей аттестационной комиссии к заседаниям диссертационных советов.


В дальнейшем институт планирует использовать блокчейн-сервис для голосования других комиссий и советов.


По словам разработчиков, WE.Vote обеспечивает прозрачность процесса при полном сохранении тайны голосования. 


Страховая компания «Ренессанс Жизнь» запустит услугу наследования цифровых прав и активов


Страховая компания «Ренессанс Жизнь» заключила сотрудничество с основателем децентрализованного финансового проекта Independent Decentralized Finance SmartBank & Ecosystem Александром Лебедевым для запуска услуги подтверждения факта гибели клиента с целью наследования цифровых прав и активов. Об этом говорится в пресс-релизе.


Партнеры ожидают, что в ближайший год аудитория инициативы превысит 500 000 человек. В случае смерти клиента, которую подтвердит «Ренессанс Жизнь», распоряжение цифровой собственностью переходит к указанному им выгодоприобретателю.


Procter & Gamble интегрировала блокчейн для борьбы с подделкой купонов


Производитель потребительских товаров Procter & Gamble и крупнейшая в США сеть аптек Walgreens внедрили блокчейн для борьбы с мошенничеством, связанным с подделкой купонов. Об этом сообщает Bloomberg.


Инициатива снизит расходы компаний на проверку купонов, а также обеспечит возможность их сверки прямо в точках продаж с помощью блокчейна для сокращения убытков сетевых магазинов.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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