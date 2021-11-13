Медицинские и журналистские данные, голосование за ученые степени и другие блокчейн-инициативы

Технология блокчейн остается одним из наиболее горячих трендов среди финансовых, государственных и коммерческих организаций во всем мире. Журнал ForkLog предлагает обзор наиболее интересных последних инициатив.

Организация «Врачи без границ» интегрировала блокчейн для хранения медицинских карт

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» и компания по верификации на блокчейне TransCrypts запустили совместный проект по децентрализованному хранению медицинских данных. Об этом сообщает Digital Journal.

Блокчейн предоставил мгновенный доступ к медицинским картам пациентов, что сократит количество преждевременных смертей. В Индии ежегодно умирают более 700 000 человек из-за отсутствия у врачей доступа к необходимым данным.

В рамках сотрудничества на блокчейн загрузили более 6500 записей об иммунизации, а к началу 2022 года показатель достигнет 76 000.

Associated Press разместило журналистские данные на блокчейне

Информационное агентство Associated Press в рамках сотрудничества с децентрализованной сетью оракулов Chainlink разместило журналистские данные на блокчейне.

Собранная информация включает сведения о спортивных соревнованиях, политических предвыборных гонках, экономических и других изменениях в мире. Подлинность данных подтверждена криптографическими подписями.

Associated Press заинтересовалось блокчейном еще осенью 2020 года. Тогда агентство публиковало на блокчейне политические данные о президентской предвыборной гонке в США.

Российская академия наук использовала блокчейн-голосование для присуждения ученых степеней

Диссертационный совет Математического института имени В. А. Стеклова Российской академии наук присудил ученые степени с помощью сервиса электронных голосований WE.Vote, разработанного Waves Enterprise.

По словам сотрудников вуза, использованная система полностью соответствует обновленным в 2021 году требованиям Высшей аттестационной комиссии к заседаниям диссертационных советов.

В дальнейшем институт планирует использовать блокчейн-сервис для голосования других комиссий и советов.

По словам разработчиков, WE.Vote обеспечивает прозрачность процесса при полном сохранении тайны голосования.

Страховая компания «Ренессанс Жизнь» запустит услугу наследования цифровых прав и активов

Страховая компания «Ренессанс Жизнь» заключила сотрудничество с основателем децентрализованного финансового проекта Independent Decentralized Finance SmartBank & Ecosystem Александром Лебедевым для запуска услуги подтверждения факта гибели клиента с целью наследования цифровых прав и активов. Об этом говорится в пресс-релизе.

Партнеры ожидают, что в ближайший год аудитория инициативы превысит 500 000 человек. В случае смерти клиента, которую подтвердит «Ренессанс Жизнь», распоряжение цифровой собственностью переходит к указанному им выгодоприобретателю.

Procter & Gamble интегрировала блокчейн для борьбы с подделкой купонов

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble и крупнейшая в США сеть аптек Walgreens внедрили блокчейн для борьбы с мошенничеством, связанным с подделкой купонов. Об этом сообщает Bloomberg.

Инициатива снизит расходы компаний на проверку купонов, а также обеспечит возможность их сверки прямо в точках продаж с помощью блокчейна для сокращения убытков сетевых магазинов.