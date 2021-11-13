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Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X

Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X


Компания Microsoft объединилась с дизайнерским домом Gucci и представила люксовый игровой набор с приставкой Xbox Series X. Комплект состоит из консоли Xbox Series X с уникальным дизайном в стиле Gucci, двух геймпадов и футляра. Внизу футляра находятся слова «Good Game», которые ассоциируются с логотипом GG дома Gucci.




В год столетнего юбилея дома Gucci и 20-летия бренда Xbox, компании объединились, чтобы отпраздновать юбилеи совместным ограниченным тиражом. В рамках сотрудничества будет выпущено 100 пронумерованных наборов.


Стоимость комплекта Xbox Series X Gucci — $10 000 (около 730 000 рублей). Купить приставки можно будет в 8 магазинах Gucci в разных странах мира.

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По материалам: newxboxone

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