Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X





Компания Microsoft объединилась с дизайнерским домом Gucci и представила люксовый игровой набор с приставкой Xbox Series X. Комплект состоит из консоли Xbox Series X с уникальным дизайном в стиле Gucci, двух геймпадов и футляра. Внизу футляра находятся слова «Good Game», которые ассоциируются с логотипом GG дома Gucci.

В год столетнего юбилея дома Gucci и 20-летия бренда Xbox, компании объединились, чтобы отпраздновать юбилеи совместным ограниченным тиражом. В рамках сотрудничества будет выпущено 100 пронумерованных наборов.

Стоимость комплекта Xbox Series X Gucci — $10 000 (около 730 000 рублей). Купить приставки можно будет в 8 магазинах Gucci в разных странах мира.