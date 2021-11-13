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Next Space Rebels и Fae Tactics будут в Game Pass в день релиза

Next Space Rebels и Fae Tactics будут в Game Pass в день релиза


К подписке Game Pass сразу после релиза присоединятся две игры — Next Space Rebels и Fae Tactics, уже на следующей неделе. Обе игры — проекты издательства Humble Games, все игры которого сразу после выхода попадают в подписку Game Pass. Проекты будут доступны по подписке и на Xbox и на PC.

Next Space Rebels (17 ноября)


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В игре Next Space Rebels предстоит собирать свои собственные ракеты и выполнять различные задания. Для сбора ракет можно использовать доступные под заказ детали. Игрокам предстоит не просто создавать ракеты по готовым макетам, а самим их конструировать с нуля.

Fae Tactics (18 ноября)


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Fae Tactics — тактическая RPG, которая около года назад вышла в Steam, где собрала много положительных отзывов от игроков. Играть в Fae Tactics предстоит за молодую волшебницу, которая познает мир заклинаний.

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По материалам: newxboxone

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