Никодимов день отмечают 13 ноября 2021 года: что можно и нельзя делать сегодня

Праздник по церковному календарю, отмечаемый 13 ноября 2021 года

Обряды, которые стоит соблюдать в Никодимов день

Что можно и нельзя делать сегодня, 13 ноября 2021 года

Наступил новый день ноября 2021 года. С давних пор эти осенние сутки в народном календаре зовутся Никодимовым днем. Что нельзя делать в Никодимов день, что нужно носить в кармане до вечера и к каким поверьям стоит прислушаться сегодня, узнаете в нашем материале.В церковном календаре православных 13 ноября проходит как день памяти апостолов от 70: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха, преподобных Спиридона и Никодима, просфорников печерских, живших в Ближних пещерах. Православные также сегодня вспоминают священнослужителей Никодима и Спиридона.13 ноября 2021 года отмечают праздник — Никодимов день, еще его называют Юровой день. В эту дату рыбаки обязательно отправлялись за уловом, который нужно было продать. Также крестьяне спешили подготовить для кур зимние закуты, чтобы они не замерзали. Хозяйки же подавали птицу на стол. Мужчины отправлялись на речку за рыбой. Ее следовало продать, а потом купить на эти деньги свечи.В этот день нужно переводить кур в так называемые зимние закуты, оставляя на зимовку самых сильных птиц. Из курятины готовили разные блюда: запеченную или фаршированную курицу, котлеты, курники. В некоторых окраинах на Никодима и Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. Охотники выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. Зайчатина считалась деликатесом, и если удавалось изловить ушастого зверя, то семью охотника вечером ждал вкусный ужин. Также удачная охота и рыбалка воспринимались как верный знак того, что удача будет улыбаться на протяжении всего года.Согласно давнему поверью, в этот день принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы. Считается, что такие действия помогут привлечь удачу в жизнь дарящего человека.13 ноября чаще улыбайтесь и делайте добрые дела.Если съесть блюдо из курятины в этот день – будете счастливы.Чтобы защитить себя от злых глаз, нужно положить в карман нить зеленого цвета, а вечером ее сожгите.Есть и строгие запреты, которые не стоит нарушать. Так, в давние времена на Руси в этот день старались не разговаривать с незнакомцами, чтобы не привлечь к себе темные силы. Крестьяне не выходили на улицу без зеленой нити в кармане. Предки верили, что она привлечет удачу. Ее сжигали, приходя домой. Рыбакам запрещалось ругаться, иначе в следующем сезоне не будет хорошего улова.Народные приметы о погоде на 13 ноябряСильный ветер в этот день говорит о том, что ждать тепла уже не стоит.Яркие звезды на ночном небосводе накануне Никодимого дня предвещают хорошую зиму.Мокрый снег в этот день — грядет морозная зима.Воробьи громко чирикают на Никодима — жди в скором времени теплой погоды. Если же пения птиц не слышно, то совсем скоро придут морозы.Снег пошел хлопьями 13 ноября — это верный знак, что зима будет теплой.