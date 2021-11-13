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Нюша рассказала, почему не хочет рожать в Москве

Нюша рассказала, почему не хочет рожать в Москве
Певица Нюша рассказала о послеродовой депрессии и ревности детей. Скоро в семье певицы появится долгожданный сын. А пока Нюша находится в Дубаев в ожидании родов. Исполнительницу пугает холод и отсутствие солнца в родной Москве. Дочь Нюши тоже появилась на свет в теплых краях. Этой традиции артистка, готовящаяся стать мамой во второй раз, изменять не намерена. «В России сейчас зима. У меня досточно большой живот. Не представляю, как еще несколько месяцев буду ходить в холодную погоду. В России короткий день и вообще подолгу отсутствует солнце», — объяснила 31-летняя звезда в личном блоге. Также певица отметила, что не прочь путешествий во время беременности, ведь она не привыкла сидеть на одном месте, даже находясь в ожидании малыша.
Беременная певица Нюша Вторая беременность Нюши тоже протекает хорошо, и исполнительница, по ее словам, пока не знает, что такое послеродовая депрессия. «У меня не возникало такого. Как будет в этот раз — не знаю», — отметила певица. Напомним, более четырех лет артистка состоит в отношениях с Игорем Сивовым. В ноябре 2018-го у пары родилась дочь Симба. Теперь фанатам Нюши остается только гадать, как супруги назовут сына. «Как минимум, имя не должно уступать в оригинальности первому. Симбуся еще маленькая и пока не очень осознает, что скоро у нее появится братик или сестренка. Надеюсь, что соревноваться за внимание нашим детям точно не придется», — рассуждала звезда. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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