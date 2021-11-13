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Обряды с первым снегом: на удачу, деньги и здоровье

Обряды с первым снегом: на удачу, деньги и здоровье

Снег — это не только признак наступающей зимы, но и символ очищения, освобождения и здоровья. Испокон веков первый снег использовали в обрядовых ритуалах для достижения благополучия и освобождения от проблем.


В преддверии зимы каждый сможет провести простые обряды со свежевыпавшим снегом для привлечения счастья и благополучия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выполнить несколько обрядов, чтобы изменить жизнь к лучшему и позабыть о невзгодах. Использовать можно только что выпавший снег до наступления календарной зимы.

Обряд со снегом на привлечение денежного благополучия

Для проведения обряда понадобится банка с крышкой. На ее дно кладут несколько монет, а затем плотно набивают снегом и вносят в дом. Банку оставляют на ночь, а утром используют воду для мытья полов, окон и полива цветов. Растопленной снежной воды нужно немного — ее добавляют в обычную водопроводную и читают заговор:

«Зима наступает, снегом белым все заметает, изъяны закрывает, прорехи заметает. Как снежок выпадает, так и деньги в дом поступают. Сколько снежинок за зиму на землю упадет, столько и богатства ко мне придет».

Монеты оставляют в укромном месте и одну обязательно кладут в кошелек в качестве талисмана, привлекающего деньги.


Обряд с первым снегом на удачу

Во время снегопада осенью нужно выйти на улицу и поймать на перчатку или варежку несколько снежинок. Ими любуются, а затем произносят:

«Удача в дом приходит, меня не обходит. Каждая снежинка, что на меня упадет, везение мне принесет».

Привлечь удачу поможет и заговор на окно. Для этого нужно его распахнуть во время снегопада и быстро прошептать:

«Удачу в дом впускаю, бед и неприятностей больше не знаю».

Окно закрывают и дают всем снежинкам растаять, и лишь потом бережно протирают те поверхности, на которые попал снег.


Обряд со снегом на крепкое здоровье

После первого снегопада набирают немного чистого свежего снега в ладони и умываются им, приговаривая:

«Снегом здоровье укрепляю, иммунитет закаляю. Сколько снега будет, столько и здоровья прибудет».

Снег можно также использовать для ополаскивания волос или умывания, и для этого его набирают в чистую емкость, дожидаются таяния и процеживают через несколько слоев марли. Если организм закален, то по первому снегу ходят босыми ногами, приговаривая:

«От проблем со здоровьем избавляюсь, снегом белым исцеляюсь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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