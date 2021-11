Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза





Игра Before We Leave присоединится к подписке Xbox Game Pass в день релиза в Microsoft Store, о чем сообщили в блоге Xbox. Игра выходит 23 ноября на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. В этот же день она будет добавлена в Microsoft Store для PC и станет доступна в подписке Xbox Game Pass, как для консолей, так и для компьютеров.

Игра Before We Leave уже некоторое время доступна на PC в Steam и Epic Games. Проект представляет собой градостроительный симулятор, в котором предстоит возродить забытую цивилизацию, долгое время скрывавшуюся под землей. Игра для одиночного прохождения, многопользовательского режима в ней нет.

Издательством игры Before We Leave занимается команда Team17. Согласно странице Steam, в игре есть русский язык — можно его ожидать и в консольной версии проекта. По сайту Opencritic, игра имеет 75 баллов из 100.

Watch this video on YouTube