Официальный Twitter-аккаунт Xbox был удален





Официальный Twitter-аккаунт игрового подразделения Xbox оказался удален по неизвестным причинам. Если сейчас попытаться зайти в него – можно увидеть надпись, что «Такой учетной записи нет». На это обратили внимание пользователи Reddit, а также игроки в социальных сетях.

Компания Microsoft уже отреагировала на это, менеджер по работе с медиа Xbox написал в Twitter, что они уже работают над восстановлением. Некоторые сотрудники Xbox (в частности, Аарон Гринберг и Майор Нельсон) пытаются шутить над ним в Twitter, предлагая различные варианты паролей для восстановления.

Who was your favorite childhood teacher? — Larry Hryb ☁ (@majornelson) November 13, 2021

Известный игровой журналист Том Уоррен (из The Verge) написал в шутку «Вы пытались запланировать на понедельник твит со словами «Halo Infinite MP уже здесь!» а Твиттер просто упал в обморок?».

were you trying to schedule a tweet for Monday saying "Halo Infinite MP is here!" and Twitter just fainted? — Tom Warren (@tomwarren) November 12, 2021



Напомним, ранее появлялись слухи, что уже 15 ноября может выйти многопользовательская часть Halo Infinite.