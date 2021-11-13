Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Официальный Twitter-аккаунт Xbox был удален

Официальный Twitter-аккаунт Xbox был удален


Официальный Twitter-аккаунт игрового подразделения Xbox оказался удален по неизвестным причинам. Если сейчас попытаться зайти в него – можно увидеть надпись, что «Такой учетной записи нет». На это обратили внимание пользователи Reddit, а также игроки в социальных сетях.

Компания Microsoft уже отреагировала на это, менеджер по работе с медиа Xbox написал в Twitter, что они уже работают над восстановлением. Некоторые сотрудники Xbox (в частности, Аарон Гринберг и Майор Нельсон) пытаются шутить над ним в Twitter, предлагая различные варианты паролей для восстановления.

Известный игровой журналист Том Уоррен (из The Verge) написал в шутку «Вы пытались запланировать на понедельник твит со словами «Halo Infinite MP уже здесь!» а Твиттер просто упал в обморок?».


Напомним, ранее появлялись слухи, что уже 15 ноября может выйти многопользовательская часть Halo Infinite.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она
Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает
Хвалебный трейлер Echo Generation, игра доступна в Game Pass
Хвалебный трейлер Echo Generation, игра доступна в Game Pass
Официальный Twitter-аккаунт Xbox был удален
Официальный Twitter-аккаунт Xbox был удален
В США пассажирам предлагают полеты "в никуда" для секса на борту
В США пассажирам предлагают полеты "в никуда" для секса на
Православные вспоминают избрание Христом 70 апостолов
Православные вспоминают избрание Христом 70 апостолов
10 вещей, которые обязательно нужно сделать до Нового 2022 года
10 вещей, которые обязательно нужно сделать до Нового 2022 года
СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
ЦБ Индии заявил о «серьезных опасениях» касательно криптовалют
ЦБ Индии заявил о «серьезных опасениях» касательно криптовалют
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
Почему в доме нужно мыть полы с солью и как это защитит семью
Почему в доме нужно мыть полы с солью и как это защитит семью
Календарь удачных дней в ноябре 2021 года для игры в лотерею поможет купить счастливый билет
Календарь удачных дней в ноябре 2021 года для игры в лотерею поможет

Топ на сегодня

Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Разрушаем популярные стереотипы о Тельцах
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все

Еще по теме

Первое видео распаковки лимитированной версии Xbox Series X Halo Infinite
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Продажи игр серии Halo превысили 81 миллион копий
Продажи Xbox Series X | S в Японии за год превзошли продажи Xbox One за весь жизненный цикл