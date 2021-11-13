Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова поговорила по-женски с бывшей Давида Манукяна

Ольга Бузова поговорила по-женски с бывшей Давида Манукяна
Карина Кросс призналась, что поддерживает отношения с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Артистка рассталась с Давидом Манукяном после полутора лет отношений. Певица тяжело переживала разрыв, о котором ей до сих пор тяжело вспоминать. Исполнительница не могла сдержать слез, говоря о разлуке. Оказывается, рэперу не привыкать разбивать девичьи сердца. Ранее на месте Оли была Карина Кросс. Карина Кросс активно помогала Давиду Манукяну в развитии блогерской карьеры. Ходили слухи, что между ними даже были любовные отношения. Однако как только рэпер стал набирать популярность, общение быстро закончилось. Расстались звезды без скандала, однако не без взаимных обид. Многие говорят, что музыкант попросту использовал талант возлюбленной для раскрутки. Такие же разговоры появились, когда Дава стал встречаться с более известной персоной — Ольгой Бузовой. Исполнительница хита «Мало половин» не обращала внимания на сплетни, демонстрируя публике только светлые стороны их союза: роскошные подарки, путешествия, романтические вечера…
Ольга Бузова Поэтому расставание звезд стало для всех большой неожиданностью. Ведь ко всему прочему Бузова обвинила бойфренда в изменах и домашнем насилии. Расставание лишь часть бед, которые посыпались на певицу с начала года: скандалы с театром, ссора с Губерниевым… 29-летняя Карина Кросс призналась, что поддерживала артистку в тяжелый период. «Мы виделись, приезжали друг к другу, — уточнила Кросс. — Что было? Не могу рассказать». Ведущий YouTube-шоу «Ночной контакт» Костя Пушкин не удержался от шутки: «У кого был передоз? Давай с этого начнем». Блогер поспешила опровергнуть неприятные подозрения. «Нет-нет, у нас по-женски… Просто надо было поговорить», — смеялась она. Комик заявил, что Карина зря не раскрывает деталей загадочной беседы, ведь Бузова давно привыкла к повышенному вниманию и обсуждению своей личной жизни. «Не хочу относиться к тем людям, которые все что угодно говорят про Олю… Что было? У нас все нормально, потом расскажу. Болтали по-женски. Нам обеим было плохо. У каждой просто метлы сломались! Надо было решить вопрос, на чем летать на шабаш», — иронизировала Кросс.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Экономист назвал главное преимущество QR-кодов
Экономист назвал главное преимущество QR-кодов
Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy «наслаждаются вниманием» и готовят патчи
Создатели Grand Theft Auto: The Trilogy «наслаждаются вниманием» и
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The
Мужчина хотел приготовить яйцо в микроволновке, но уже через мгновение оказался в больнице
Мужчина хотел приготовить яйцо в микроволновке, но уже через
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Ксения Собчак высмеяла пассию Тимати
Нюша рассказала, почему не хочет рожать в Москве
Нюша рассказала, почему не хочет рожать в Москве
Ольга Бузова поговорила по-женски с бывшей Давида Манукяна
Ольга Бузова поговорила по-женски с бывшей Давида Манукяна
Что успело сделать издательство Xbox Game Studios за год с момента релиза Xbox Series X | S
Что успело сделать издательство Xbox Game Studios за год с момента
Никодимов день отмечают 13 ноября 2021 года: что можно и нельзя делать сегодня
Никодимов день отмечают 13 ноября 2021 года: что можно и нельзя
Дни денежных стрижек в ноябре 2021 года и советы Натальи Правдиной помогут увеличить благосостояние
Дни денежных стрижек в ноябре 2021 года и советы Натальи Правдиной
Когда начинается Рождественский пост у православных в 2021 году и как его провести
Когда начинается Рождественский пост у православных в 2021 году и как
Медицинские и журналистские данные, голосование за ученые степени и другие блокчейн-инициативы
Медицинские и журналистские данные, голосование за ученые степени и

Топ на сегодня

Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года
ЦБ Индии заявил о «серьезных опасениях» касательно криптовалют
ЦБ Индии заявил о «серьезных опасениях» касательно криптовалют

Еще по теме

Киркоров защитил Манукяна: «Не трогайте Даву! Ему и так уже от Бузовой досталось»
Карина Кросс арестовали из-за Давы: «Я отсидела в СИЗО, а его отпустили»
По стопам Бузовой! Дава устроил скандал на лобном месте «Дома-2»
Под капельницей! Карина Кросс чуть не умерла