Ольга Бузова поговорила по-женски с бывшей Давида Манукяна

Карина Кросс призналась, что поддерживает отношения с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Артистка рассталась с Давидом Манукяном после полутора лет отношений. Певица тяжело переживала разрыв, о котором ей до сих пор тяжело вспоминать. Исполнительница не могла сдержать слез, говоря о разлуке. Оказывается, рэперу не привыкать разбивать девичьи сердца. Ранее на месте Оли была Карина Кросс. Карина Кросс активно помогала Давиду Манукяну в развитии блогерской карьеры. Ходили слухи, что между ними даже были любовные отношения. Однако как только рэпер стал набирать популярность, общение быстро закончилось. Расстались звезды без скандала, однако не без взаимных обид. Многие говорят, что музыкант попросту использовал талант возлюбленной для раскрутки. Такие же разговоры появились, когда Дава стал встречаться с более известной персоной — Ольгой Бузовой. Исполнительница хита «Мало половин» не обращала внимания на сплетни, демонстрируя публике только светлые стороны их союза: роскошные подарки, путешествия, романтические вечера…Ольга Бузова Поэтому расставание звезд стало для всех большой неожиданностью. Ведь ко всему прочему Бузова обвинила бойфренда в изменах и домашнем насилии. Расставание лишь часть бед, которые посыпались на певицу с начала года: скандалы с театром, ссора с Губерниевым… 29-летняя Карина Кросс призналась, что поддерживала артистку в тяжелый период. «Мы виделись, приезжали друг к другу, — уточнила Кросс. — Что было? Не могу рассказать». Ведущий YouTube-шоу «Ночной контакт» Костя Пушкин не удержался от шутки: «У кого был передоз? Давай с этого начнем». Блогер поспешила опровергнуть неприятные подозрения. «Нет-нет, у нас по-женски… Просто надо было поговорить», — смеялась она. Комик заявил, что Карина зря не раскрывает деталей загадочной беседы, ведь Бузова давно привыкла к повышенному вниманию и обсуждению своей личной жизни. «Не хочу относиться к тем людям, которые все что угодно говорят про Олю… Что было? У нас все нормально, потом расскажу. Болтали по-женски. Нам обеим было плохо. У каждой просто метлы сломались! Надо было решить вопрос, на чем летать на шабаш», — иронизировала Кросс.