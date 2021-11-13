Ольга Бузова заговорила о сделке с дьяволом

Ведущая и певица Ольга Бузова призналась, что люди думают, будто она ради успеха пошла на сделку с дьяволом. На протяжении многих лет Бузова является одной из самых ярких персон шоу-бизнеса, поэтому недоброжелатели звезды уверены — за ее успехом стоят... темные силы. Ольга прокомментировала подобные домыслы. Экс-ведущая «ДОМа-2» признается, что привыкла к таким сплетням о себе. «Очень часто в течение многих лет слышу от совершенно разных людей, что я... ведьма, что заключила контракт с дьяволом, поэтому транслирую какие-то жесты. Люди ищут в моих песнях, танцах и появлениях на той или иной премии тайный смысл… Ищут зашифрованные знаки и на полном серьезе пытаются разгадать их. Не могу сказать, что мне не льстит такое внимание со стороны людей, любящих мистику. Но не могу и отрицать, что меня пугает серьезность людей, которые считают, что я продала душу дьяволу. Я транслирую любовь и добро в своих песнях, в своих образах и своих высказываниях. Я делаю добро злу назло. В моем сердце правда нет ненависти и негатива. Именно такие ценности я доношу своим 23 миллионам подписчиков», — отмечает 35-летняя звезда.Ольга Бузова При этом Ольга Бузова не скрывает, что обладает мистическими способностями, которыми пользуется в благих целях. «Кстати, на моем родном телеканале ТНТ, с которым я уже почти 18 лет, есть, наверное, самое мистическое шоу «Битва экстрасенсов». Меня приглашали туда несколько раз. И почти все экстрасенсы сказали, что у меня есть дар предвидения и очень редкий дар — умение исполнять желания. По их словам, таким даром награждают одного из десятков миллионов человек. В такие предсказания можно верить, можно скептически к ним относиться. Это на усмотрение каждого человека. Я лично верю, что мысли материальны. У меня в жизни так и происходит: если я мечтаю, то это обязательно случается. Не всегда, конечно, так, как хотела бы. Но я всегда себе говорю, что четче нужно формулировать свои желания. Я учусь этому. И вам советую», — отметила телеведущая в интервью «Русскому пионеру».