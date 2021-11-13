Опрос: 86% взрослых американцев слышали о криптовалютах

С 2015 года количество взрослых граждан США, знакомых с биткоином, увеличилось с 48% до 86%. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center.

Roughly three-in-ten Americans ages 18 to 29 (31%) say they have ever invested in, traded or used a cryptocurrency such as Bitcoin or Ether, compared with smaller shares of adults in older age groups. https://t.co/MUaLayjEsL pic.twitter.com/K5DxqIu8xz — Pew Research Center (@pewresearch) November 12, 2021

Исследование провели среди 10 000 граждан США с 13 по 19 сентября 2021 года.

Каждый четвертый (24%) респондент отметил, что хорошо знаком с криптовалютами. Лишь 16% опрошенных рассказали об инвестициях в цифровые активы, а 13% — вовсе не знакомы с криптоиндустрией.

Мужчины проявили более высокую заинтересованность криптовалютами, чем женщины — 22% против 10% соответственно. Почти треть (31%) американцев в возрасте от 18 до 29 лет хотя бы раз покупали цифровые активы.

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Ранее опрос Управления финансового надзора Великобритании показал, что большинство молодых британских инвесторов выходят на рынок криптовалют благодаря ажиотажу в соцсетях и новостях.

Напомним, инвестиции в биткоин позволили некоторым жителям США уволиться с работы, согласно исследованию аналитической компании Civic Science.