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Опрос: 86% взрослых американцев слышали о криптовалютах

Опрос: 86% взрослых американцев слышали о криптовалютах


С 2015 года количество взрослых граждан США, знакомых с биткоином, увеличилось с 48% до 86%. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center.




Исследование провели среди 10 000 граждан США с 13 по 19 сентября 2021 года.


Каждый четвертый (24%) респондент отметил, что хорошо знаком с криптовалютами. Лишь 16% опрошенных рассказали об инвестициях в цифровые активы, а 13% — вовсе не знакомы с криптоиндустрией.


Мужчины проявили более высокую заинтересованность криптовалютами, чем женщины — 22% против 10% соответственно. Почти треть (31%) американцев в возрасте от 18 до 29 лет хотя бы раз покупали цифровые активы.


https://forklog.com/opros-bitkoin-i-drugie-kriptovalyuty-v-nashej-zhizni-2021/

Ранее опрос Управления финансового надзора Великобритании показал, что большинство молодых британских инвесторов выходят на рынок криптовалют благодаря ажиотажу в соцсетях и новостях.


Напомним, инвестиции в биткоин позволили некоторым жителям США уволиться с работы, согласно исследованию аналитической компании Civic Science.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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