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Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы

Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы


Игра Outriders в день релиза была добавлена в подписку Game Pass на приставках Xbox, а недавно она пополнила подписку Game Pass на PC. Но игра, после успешного старта по количеству активных игроков, практически не развивается. Разработчики в течение нескольких месяцев после релиза активно правили баги. Похоже, теперь у них есть некий новый контент.

В Twitter разработчики Outriders анонсировали проведение 15 ноября трансляции, в рамках которой игроки смогут «узнать обо всем, чего так долго ждали».


Отметим, что через месяц после релиза в Outriders уже было больше 3,5 миллионов игроков (как сообщали разработчики). Но сейчас популярность кооперативного шутера довольно низкая.

OUTRIDERS

OUTRIDERS – ролевой шутер для 1-3 человек, действие которого происходит в мрачном фантастическом мире. Чтобы спасти человечество, вам пре…
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По материалам: newxboxone

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