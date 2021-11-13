Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы
Игра Outriders в день релиза была добавлена в подписку Game Pass на приставках Xbox, а недавно она пополнила подписку Game Pass на PC. Но игра, после успешного старта по количеству активных игроков, практически не развивается. Разработчики в течение нескольких месяцев после релиза активно правили баги. Похоже, теперь у них есть некий новый контент.
В Twitter разработчики Outriders анонсировали проведение 15 ноября трансляции, в рамках которой игроки смогут «узнать обо всем, чего так долго ждали».
The #Outriders Broadcast is back!— Outriders (@Outriders) November 11, 2021
Tune in on Monday for an update on everything you have been waiting for. And everything you didn’t even know you were waiting for... pic.twitter.com/NO5VK2TTaE
Отметим, что через месяц после релиза в Outriders уже было больше 3,5 миллионов игроков (как сообщали разработчики). Но сейчас популярность кооперативного шутера довольно низкая.
OUTRIDERS
OUTRIDERS – ролевой шутер для 1-3 человек, действие которого происходит в мрачном фантастическом мире. Чтобы спасти человечество, вам пре…
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