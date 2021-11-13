Outriders будет развиваться, разработчики обещают крупные анонсы





Игра Outriders в день релиза была добавлена в подписку Game Pass на приставках Xbox, а недавно она пополнила подписку Game Pass на PC. Но игра, после успешного старта по количеству активных игроков, практически не развивается. Разработчики в течение нескольких месяцев после релиза активно правили баги. Похоже, теперь у них есть некий новый контент.

В Twitter разработчики Outriders анонсировали проведение 15 ноября трансляции, в рамках которой игроки смогут «узнать обо всем, чего так долго ждали».

The #Outriders Broadcast is back!



Tune in on Monday for an update on everything you have been waiting for. And everything you didn’t even know you were waiting for... pic.twitter.com/NO5VK2TTaE — Outriders (@Outriders) November 11, 2021



Отметим, что через месяц после релиза в Outriders уже было больше 3,5 миллионов игроков (как сообщали разработчики). Но сейчас популярность кооперативного шутера довольно низкая.

OUTRIDERS

OUTRIDERS – ролевой шутер для 1-3 человек, действие которого происходит в мрачном фантастическом мире. Чтобы спасти человечество, вам пре…

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