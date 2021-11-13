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Почему в доме нужно мыть полы с солью и как это защитит семью

Почему в доме нужно мыть полы с солью и как это защитит семью

Чистые полы — это хорошо, но важнее всего энергетика в доме, которую тоже необходимо чистить. Для этого подойдет пищевая соль, которая не только очистит поверхности от пыли, но и защитит членов семьи от зла и сглаза.

Когда нужно мыть полы с солью




Мыть полы в доме с добавление соли важно для того, чтобы избавиться от негативной энергетики, особенно когда:
дети все время страдают разными недугами;
снятся плохие сны или появляется бессонница;
плохо растут или вянут комнатные цветы;
кто-то недавно скончался в доме;
на семью наведена порча или сглаз;
появляются финансовые сложности;
пропадают вещи в доме.
Чистить комнату нужно и в том случае, если между супругами стали ухудшаться отношения.

Как проводить чистку с солью



Желательно мыть полы с добавлением соли в период убывающей Луны, поскольку в это время усиливается ее воздействие. Необходимо действовать следующим образом:
открыть в доме все окна, чтобы выпустить негативную энергию и запустить позитивную;
в ведро налить воду и растворить в ней соль — 1 ст л. на 10 л;
намочить салфетку в воде и вытереть все поверхности в доме;
помыть этой водой пол, начинать следует от входа и идти дальше по дому.
Прежде чем приступить к мытью полов, нужно мысленно настроить себя на устранение негатива. По возможности следует протереть окна солевым раствором.

Чтобы удалить плохую энергию с ковров и диванов, нужно высыпать на них соль, а через полчаса все пропылесосить. Воду из ведра желательно вылить в землю.
Если полы в доме не позволяют мыть их с добавлением соли, то можно оставить в углах комнаты посуду с солью, а через пару дней убрать ее.

Избавляться от плохой энергетики в доме необходимо в хорошем настроении. Лучше всего делать это, когда дома никого нет.

Чтобы усилить эффект проведенной процедуры, ее необходимо будет снова повторить через три дня.

Что делать, если очистка дома солью не помогла



Бывают случаи, когда самостоятельно не удается очистить свое жилье от негатива. Это может быть связано с тем, что человек мало верит в это или неправильно что-то делает. В данном случае можно обратиться за помощью к специалисту, у которого имеются магические способности.

Привлечь в свой дом положительную энергию можно еще с помощью его освящения, для этого потребуется пригласить в дом священника. Он прочтет определенные молитвы, окропит освященной водой стены в доме и благословит всех членов семьи. Освящение квартиры поможет исцелить человека от тяжелого недуга.
После всех процедур весь негатив уйдет, а все члены семьи будут легко жить в доме.

Магическая чистка помещения солью




Часто бывает так, что порчу накладывают не только на какого-то одного человека или его семейство, но и на весь дом, в котором он живет. После этого все последующие жильцы этого дома будут подвергаться колдовству. Чтобы очистить дом от этого, нужно в полночь провести ритуал с солью, он защитит от порчи и сглаза весь дом.
В помещении не должно никого быть. При этом важно использовать новый пакет соли. Ее нужно пересыпать в емкость и зажечь свечу. Содержимое емкости нужно три раза перекрестить и произнести следующие слова:
«Соль назвала, дом от напущенной злобы избавила. Аминь».


Затем потушить свечу левой рукой, а соль рассыпать по всему дому и оставить на сутки. Она вберет в себя всю негативную энергию. Потом продукт нужно выбросить как можно дальше от своего дома. После всего этого в доме нужно будет провести генеральную уборку.
# Общество
По материалам: RSUTE

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