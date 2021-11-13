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Православные вспоминают избрание Христом 70 апостолов

Православные вспоминают избрание Христом 70 апостолов

В церковном календаре православных христиан есть множество важных и не очень торжеств, а также дней памяти святых и мучеников. Чтобы не пропустить главные торжества, священники рекомендуют православным сверять дату мирского календаря с церковным праздничным численником.

Какой церковный праздник отмечается сегодня, 13 ноября 2021 года



У православных христиан сегодня, 13 ноября, праздника нет. Однако в эти сутки верующие вспоминают апостолов и святых.

Избрание Христом 70 апостолов


Согласно христианским верованиям, в этот день состоялось избрание Христом 70 апостолов, чтобы послать их на проповедь. Избрание этих учеников произошло после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год его земной жизни. После избрания Иисус дает семидесяти апостолам наставления, подобные тем, что дал своим двенадцати апостолам.

Число 70 имеет символическое значение, связанное с Ветхим Заветом. Так, книга Бытия сообщает о 70 народах, вышедших из детей Ноя.
Святой апостол Андрей Первозванный рукоположил Стахия в сан епископа Византийского, где он прослужил шестнадцать лет, ревностно проповедуя Евангелие Христово и обращая язычников к истинной вере.
Святой Амплий был епископом в городе Диосполе; святой Урван – в Македонии. Они проповедовали также по благословению святого апостола Андрея. За проповедь Евангелия были преданы мученической смерти иудеями и эллинами-язычниками. Святой Наркис был святителем в Афинах, а святой Апеллий проповедовал в Ираклии.
Святой апостол Аристовул, епископ Вританийский (Британский), родился на Кипре. Вместе со своим братом, святым апостолом от 70 Варнавой, он сопровождал святого апостола Павла в его путешествиях.
Святой Аристовул упоминается в Послании апостола Павла к римлянам. Апостол Павел поставил святого Аристовула на должность епископа и послал его на проповедь Евангелия в Британию, где он многих обратил ко Христу, за что подвергся гонениям со стороны язычников. Умер святой Аристовул в Британии.

День памяти преподобного Спиридона и Никодима




13 ноября 2021 года верующие вспоминают святых, которые жили в пещерах Киево-Печерского монастыря. Предание гласит, что преподобные Спиридон и Никодим три десятка лет пекли просфоры, тем самым выполняя свое послушание. Как-то раз печь загорелась, но преподобные сумели погасить пламя и при этом не пострадали. Поэтому в народе Никодима и Спиридона называют хранителями дома от пожара.

День Ангела, кто его празднует 13 ноября



По православному календарю сегодня, 13 ноября, празднуются Дни ангела обладатели 24 мужских имен. Среди них: Герман, Иннокентий, Кузьма, Трофим, Яков, Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Леонид, Петр, Николай, Савва, Роман, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Ян, Федор. А вот среди женщин именинниц в этот день нет.
# Общество
По материалам: RSUTE

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