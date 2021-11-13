Праздники России и мира, что празднуют 13 ноября 2021 года
Сегодня, 00:45
Праздничный календарь России и мира всегда полон разных торжеств и профессиональных дат. И сегодняшний день, 13 ноября, не стал исключением. В нашем материале можно узнать обо всех праздниках, которые отмечаются в этот прекрасный ноябрьский день.
Какой праздник в России сегодня, 13 ноября 2021 года
День Службы защиты государственной тайны ВС РФ;
День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ или День войск РХБЗ;
День войск радио и радиотехнической разведки ВС РФ или РиРТР;
День работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения.
Праздник мира, что празднуют 13 ноября
Всемирный день доброты;
День рождения сосиски;
День собирания ключей и монеток;
Международный день слепых;
День симфонического металла;
День «Обнимите музыканта» в США;
День посадки деревьев отмечает Северная Македония;
День индийского пудинга в США;
День «охотниц» на мужчин;
День Сэди Хокинс в США;
День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси проводится в Грузии;
Фестиваль белых трюфелей проходит в Италии;
День посадки деревьев в Люксембурге;
День национальной мысли в Аргентине;
День образования отмечает Эквадор;
День бухгалтера в Эквадоре;
День журналиста празднует Панама;
День «Пустите слух» в США.
Церковный праздник, отмечаемый сегодня, 13 ноября 2021 года
День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских;
День памяти святого мученика Епимаха Александрийского;
Католический праздник святого Аббона Флёрийского;
День памяти святых апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.
У кого сегодня именины
Свой День ангела сегодня, 13 ноября 2021 года, отмечают все носители следующих имен — Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.
Астрологи говорят, что Скорпионы, родившиеся 13 ноября, осмотрительны, терпеливы, упорны, обладают стойкостью и целеустремленностью. Вы проявляете внимательность в общении с людьми, скрытны и сдержанны в том, что касается ваших личных дел. Стратегия — их сильная сторона.
Рожденные 13 ноября обычно с большим пониманием и проницательностью комментируют различные события. Какое бы общественное положение они не занимали, они часто и охотно высказываются о том, что кажется достойным их внимания. Такие люди интересуются всем, но в особенности социально-политическими вопросами. Получают ли они знания из газет, телепередач, книг по истории или социологии — представители этого зодиакального созвездия всегда имеют определенное мнение о том, как все должно или, наоборот, не должно происходить.
Основная проблема рожденных 13 ноября состоит в том, что они слишком мало энергии тратят на понимание самих себя и развитие собственной личности. Поскольку сфера их интересов находится исключительно во внешнем мире, они всегда рискуют остановиться как бы на полпути к совершенству. Тем, кто их знает, они могут показаться общительными и веселыми, но не очень основательными людьми. При этом более просвещенные личности, рожденные в этот день, пытаются использовать свои интересы для бесконечного процесса самопознания и самосовершенствования, поддерживая тесную связь между внутренним и окружающим миром. Такие люди обычно хорошо приспособлены к тому, чтобы полностью реализовать свои возможности.
По материалам: RSUTE