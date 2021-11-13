Путин надеется, что до перекрытия Белоруссией транзита газа в ЕС дело не дойдет

12:39 Автор: Юлия Катенёва

Президент России Владимир Путин надеется, что до перекрытия Белоруссией транзита российского газа в Европу «дело не дойдет». Об этом российский лидер заявил в программе «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит Telegram-канал «Вести».

По словам Путина, теоретически, конечно, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Однако, это будет нарушением транзитного контракта, указал глава России.

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Путин напомнил при этом, что против Лукашенко «всегда применяют и грозятся применением новых санкций».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Брюссель, прежде чем вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите, проходящем через республику. Так, по территории республики проходит магистральный экспортный газопровод «Ямал-Европа», а объемы транзита российского газа в западном направлении значительно увеличились. Так глава Белоруссии прокомментировал планы Польши закрыть закрыть польско-белорусскую границу.

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Путин признал, что перекрытие транзита нанесло бы серьезный ущерб энергетическому сектору Европы и не способствовало развитию отношений России с Белоруссией как с транзитной страной.

При этом российский лидер сообщил, что собирается обсудить с главой Белоруссией его позицию в отношении газового транзита. «Я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал», — отметил Путин.

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8 ноября в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о группе беженцев из стран Востока и Африки, направляющейся к границе с Польшей.

Из-за этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал антикризисный штаб. Власти республики приняли решение повысить боевую готовность войск территориальной обороны. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не может позволить себе впустить на свою территорию мигрантов, так как за ними последуют новые.

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