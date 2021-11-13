Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN





Релиз лимитированной версии Xbox Series X в стиле Halo Infinite официально должен состояться 15 ноября. Но уже в сети появлялась распаковка от игрока, который смог обзавестись консолью чуть раньше. Теперь свою распаковку Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition представил и портал IGN.

Ниже в ролике можно посмотреть, как выглядит уникальная версия консоли Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition. Она отличается от оригинальной приставки Xbox Series X дизайном в стиле Halo, голубоватой (вместо зеленой) вентиляционной решеткой, уникальными звуками включения. В комплекте с игровой приставкой идет лимитированная версия геймпада и код для загрузки Halo Infinite.

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