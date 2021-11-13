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Россия может стать участницей Конвенции о затонувших судах

Россия может стать участницей Конвенции о затонувших судах

00:47  Автор: Александра Чигринская


Законопроект: № 1212908-7



Россия намерена присоединиться к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

В соответствии с положениями Найробийской конвенции, если инцидент произошёл в водах одной из стран-участниц, капитан и оператор судна должны сообщить об этом затронутой стороне. Далее информация поступает другим заинтересованным государствам и собственнику затонувшего имущества, которое он должен будет достать и утилизировать.

Существенным положением Конвенции является обязанность договаривающихся государств требовать страхования ответственности не только от собственников судов, плавающих под флагом этих государств, но и от всех прочих судов, заходящих в порты или на рейды этих государств.

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Неучастие России в Конвенции создает ситуацию, когда российские суда, совершающие международные рейсы, обязаны выполнять положения Конвенции при заходе в воды стран-участниц документа, но не могут получить в России предусмотренное Конвенцией свидетельство. При этом иностранные суда, заходящие в российские воды, под аналогичные требования не подпадают.

В итоге отмечено в пояснительной записке к законопроекту, «выполняя требования Конвенции в иностранных водах, Российская Федерация в своих морских водах не пользуется преимуществами, которые получает государство — участник Конвенции».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#судоходство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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