Россия может стать участницей Конвенции о затонувших судах

00:47 Автор: Александра Чигринская

Законопроект: № 1212908-7

Россия намерена присоединиться к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

В соответствии с положениями Найробийской конвенции, если инцидент произошёл в водах одной из стран-участниц, капитан и оператор судна должны сообщить об этом затронутой стороне. Далее информация поступает другим заинтересованным государствам и собственнику затонувшего имущества, которое он должен будет достать и утилизировать.

Существенным положением Конвенции является обязанность договаривающихся государств требовать страхования ответственности не только от собственников судов, плавающих под флагом этих государств, но и от всех прочих судов, заходящих в порты или на рейды этих государств.

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Неучастие России в Конвенции создает ситуацию, когда российские суда, совершающие международные рейсы, обязаны выполнять положения Конвенции при заходе в воды стран-участниц документа, но не могут получить в России предусмотренное Конвенцией свидетельство. При этом иностранные суда, заходящие в российские воды, под аналогичные требования не подпадают.

В итоге отмечено в пояснительной записке к законопроекту, «выполняя требования Конвенции в иностранных водах, Российская Федерация в своих морских водах не пользуется преимуществами, которые получает государство — участник Конвенции».

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