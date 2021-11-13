Сайфред, Айлиш: кто из артистов страдает из-за проблем с психикой

Клептомания, синдром Туретта и другие расстройства, о которых рассказывают звездыНичто человеческое не чуждо и нашим любимым звездам. Так, многие из них сталкиваются с теми же психологическими проблемами, что и простые люди, в этом нет ничего удивительного. Мы решили вспомнить артистов, которые в свое время не могли обойтись без помощи грамотного психолога или психотерапевта.Голливудская актриса считалась одной из самых перспективных молодых звезд середины нулевых, однако, чем старше становилась девушка, тем больше удивляла поклонников странным поведением и загадочными постами в соцсетях. Актрисе пришлось признаться, что она долгое время страдает обсессивно-компульсивным расстройством, которое сказывается на ее психике крайне негативно. Девушка даже проходила курс лечения в рехабе. Из-за обострений Сайфред пришлось сделать перерыв в карьере.Суперпопулярная певица также столкнулась с неприятной ситуацией психологического характера. Артистка страдает из-за синдрома Туретта, признаками которого чаще всего являются неконтролируемые движения тела и нервный тик. Для публичной личности это может стать серьезной проблемой, так как стресс от выступлений и переездов лишь обостряет ситуацию. Но Айлиш повезло найти хорошего специалиста, который работает над подавлением симптомов с артисткой, а потому девушка может спокойно продолжать работать над музыкой и дальше радовать поклонников своим творчеством, несмотря на трудности.Актриса была невероятно популярна в 90-х. Казалось, у нее есть все — востребованность, любовь поклонников и даже роман с Джонни Деппом «в багаже». Ко всему прочему, Райдер никогда не отличалась скандальными выходками, что добавляло ее образу больше привлекательности в глазах зрителей. Однако в начале нулевых Райдер арестовали за попытку кражи вещей из бутика. Новость невероятно поразила поклонников. Вайнона согласилась выплатить штраф и пройти курс лечения от клептомании. Сегодня актриса успешно справилась со своей манией забирать все, что понравится, чему все поклонники звезды безумно рады.Главная «девственница» Америки середины 80-х после рождения дочери не смогла избежать частого расстройства среди молодых мам — актриса столкнулась с послеродовой депрессией. Гнетущее состояние толкнуло Шилдс на написание книги, что позволило немного отвлечься от проблемы. Но все неприятности звезде помог пройти супруг, который и нашел специалистов в помощь отчаявшейся актрисе. Несколько месяцев терапии позволили Шилдс по-другому взглянуть на своего ребенка и свой новый статус матери, после чего депрессия начала отступать.