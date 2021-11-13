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Слух: Max Payne 3 добавят в программу обратной совместимости на Xbox

Слух: Max Payne 3 добавят в программу обратной совместимости на Xbox


Растет количество игр, которые могут добавить в программу обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S уже в ближайшее время. Ранее стало известно о 19 играх, которые, согласно разным слухам и предположениям, будут доступны по обратной совместимости на Xbox в ближайшее время (среди них есть Max Payne и Max Payne 2). Сегодня еще одна игра пополняет этот список.

Игроки обратили внимание, что версия Max Payne 3 для Xbox 360 была добавлена в магазин Xbox  Marketplace в Саудовской Аравии. Это может указывать на скорый выход игры в программе обратной совместимости.


Напомним, что пока Microsoft официально не говорила о том, что добавит новые игры в обратную совместимость. Но в последнее время ходит множество разговоров вокруг этого, и инсайдеры уверены, что анонс новых игр по совместимости состоится 15 ноября в рамках юбилейной трансляции Xbox.

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По материалам: newxboxone

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