Слух: Max Payne 3 добавят в программу обратной совместимости на Xbox





Растет количество игр, которые могут добавить в программу обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S уже в ближайшее время. Ранее стало известно о 19 играх, которые, согласно разным слухам и предположениям, будут доступны по обратной совместимости на Xbox в ближайшее время (среди них есть Max Payne и Max Payne 2). Сегодня еще одна игра пополняет этот список.

Игроки обратили внимание, что версия Max Payne 3 для Xbox 360 была добавлена в магазин Xbox Marketplace в Саудовской Аравии. Это может указывать на скорый выход игры в программе обратной совместимости.

(FYI) Max Payne 3 has appeared on the Xbox Marketplace in Saudi Arabia 🇸🇦



This is my number one game, I want be backcompat, we'll see on Nov 15th.🤞🤗



Source:https://t.co/sGiHPmxqc5 pic.twitter.com/gmPuoDcRIK — Idle Sloth (@IdleSloth84) November 12, 2021



Напомним, что пока Microsoft официально не говорила о том, что добавит новые игры в обратную совместимость. Но в последнее время ходит множество разговоров вокруг этого, и инсайдеры уверены, что анонс новых игр по совместимости состоится 15 ноября в рамках юбилейной трансляции Xbox.