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СМИ: новые QR-коды можно будет получить в МФЦ или на госуслугах

СМИ: новые QR-коды можно будет получить в МФЦ или на госуслугах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:10  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Коммерсант



QR-коды, подтверждающие статус вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод, можно будет получить на сайте «Госуслуги» и в МФЦ. О появлении QR-кодов нового образца пишет газета «Коммерсантъ» в субботу.

Ранее Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый проект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и магазины с предъявлением QR-кода о прививке, справки о перенесённом коронавирусе или медотвода от вакцинации.

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Ещё один проект закона вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять QR-код о вакцинации, медотвод или справку о перенесённом коронавирусе.

Так, по данным газеты, документы будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде. При этом действующие и сертификаты, имеющие региональный статус автоматически получат статус общефедеральных, в том числе и на «Госуслугах», и будут действовать на всей территории страны.

Бумажные сертификаты о вакцинации и справки, в том числе о медотводах, действовать не будут, но документы в новой форме можно будет получить в МФЦ или «заменяющих их структурах», отмечает Ъ.


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«Минздрав РФ, согласно законопроекту, наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов: отдельно для привитых и отдельно для переболевших», — пишет газета, и не исключает, что срок будет уменьшен по одной или по нескольким категориям — это будет зависеть от рекомендаций экспертов о необходимости ревакцинации.



#QR-код #вакцинация #коронавирус #госуслуги


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По материалам: pnp.ru

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