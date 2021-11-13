СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp

Неизвестный инвестор готов потратить $5 млн на покупку 51% доли в обанкротившейся южноафриканской криптоинвестиционной компании Africryp при условии прекращения уголовных дел против ее основателей братьев Кейджи. Об этом сообщает Moneyweb.

Согласно изданию, кредиторы проголосуют за предложение 12 ноября.

В апреле 2021 года Africrypt внезапно прекратила работу, заявив о взломе. Амир и Рейс Кейджи исчезли, как и средства клиентов фирмы.

Братьев обвинили в мошенничестве. СМИ озвучили сумму ущерба в $3,6 млрд, но инвесторы уточнили, что потери намного ниже.

Кейджи отвергли обвинения, заявив, что скрываются из-за угроз физической расправы По их словам, безвозвратные потери составили $5 млн.

Братья продолжают настаивать на версии кибератаки на компанию, однако следователи в этом не уверены, отмечает издание. В мае 2019 года аналогично "взломали" другую их фирму.

Компромиссное предложение, представленное кредиторам Africrypt, предусматривает выплату $4 млн в счет погашения их требований. Считается, что они составляют около $13,1 млн.

Еще $1 млн инвестор внесет в качестве капитала на продолжение бизнеса. За вложенные $5 млн получит 51% долю в компании. Остальную часть разделят между кредиторами пропорционально суммам их требований.

Инвестор предлагает не только снять все уголовные обвинения с братьев, но и снова сделать их руководителями компании. Еще одно условие — включение в состав совета директоров одного из ликвидаторов, Юджина Дженуари, наряду с собственным представителем.

Один из кредиторов, пожелавший остаться неназванным, в комментарии изданию назвал предложение "абсурдным".

"Это билет на выход братьев из тюрьмы. Кто будет инвестировать в бизнес, подобный этому, как будто у него есть кредит доверия или шансы на успех, кроме того, кто близок к семье Кейджи?", — заявил он.

Однако другой заинтересованный собеседник Moneyweb считает, что кредиторы примут предложение, поскольку альтернатива — не получить ничего.

Инициатива должна заручиться поддержкой 75% голосов, после чего ее передадут в суд.

Напомним, в апреле южноафриканские регуляторы анонсировали ужесточение контроля над криптовалютной индустрией.

В ноябре правительство ЮАР приняло решение запретить прямо или косвенно инвестировать в цифровые активы пенсионным фондам.