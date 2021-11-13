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Сравнение Elden Ring на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5

Сравнение Elden Ring на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5


Игроки получили возможность опробовать в рамках тестовой версии игру Elden Ring. Это еще не финальный продукт, до полноценного релиза остается еще несколько месяцев, игра выйдет 25 февраля 2022 года. Но уже появились сравнения Elden Ring на приставках нового поколения – Xbox Series X | S и Playstation 5.

Канал ElAnalistaDeBits опубликовал сравнение Elden Ring на игровых приставках нового поколения, которое можно видеть ниже. Некоторые основные тезисы из него:



Игра работает в нескольких режимах. На Xbox Series X и Playstation 5 — 2160p ~ 45 кадров в секунду / динамические 2160p (обычный 1620p) ~ 60 кадров в секунду. На Xbox Series S — 1440p ~ 35 кадров в секунду / динамический 1440p (обычный 1044p) ~ 50 кадров в секунду. В режиме качества на всех приставках лучше тени.



Различные оттенки цвета и света между версиями обусловлены постоянной и случайной сменой погоды. Все они используют одну и ту же общую тональность.



На Xbox Series S графика хуже, чем на старших собратьях – ниже качество текстур и теней, меньше растительности.



На Playstation 5 частота кадров немного стабильнее, чем на Xbox Series X.



На всех консолях одинаковая дальность прорисовки, но на Xbox Series S дальность прорисовки теней меньше.



В режиме качества на Playstation 5 лучше тени, чем на Xbox Series X.



Отражения SSR одинакового качества на всех рассматриваемых консолях.



Быстрее игра загружается на Playstation 5.



В целом бета-версия лучше оптимизирована на Playstation 5.


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По материалам: newxboxone

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