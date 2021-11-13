Своя девчонка и богиня моды: как Зендая стала самой яркой звездой поколения Z

Вадим Карасев

25-летняя Зендая уже хорошо известна публике, но поводов (и желания) обсуждать ее меньше не становится. В последнее время она отметилась несколькими крупными ролями, а также стала настоящей иконой моды для поколения Z. И этот статус теперь подтвержден, ведь на прошедшей на этой неделе церемонии Американского совета модных дизайнеров (CFDA) Зендае вручили приз именно в категории Fashion Icon. Самое время еще раз пересмотреть ее самые яркие образы и узнать больше о ее пути к славе.





Зендая

















Начало карьеры

Актерской игрой Зендая увлеклась еще с детства. Девочка принимала участие в школьных постановках и проводила все лето за кулисами театра им. Шекспира в Оринде (штат Калифорния), где ее мама работала менеджером. Влюбившись в театр, Зендая начала учиться актерскому мастерству и уже студенткой играла в шекспировских пьесах.









Кроме театра Зендая серьезно увлекалась танцами в стиле хип-хоп и мечтала попасть в главную кузницу юных талантов — Disney, что ей в итоге и удалось. В 2010 году Зендая вместе с Беллой Торн снялась в ситкоме "Танцевальная лихорадка", главные роли потом достались им и в фильме "Заклятые друзья" 2012 года.





Белла Торн и Зендая в сериале "Танцевальная лихорадка"





Зендая и Белла Торн в фильме "Заклятые друзья"

Следом Зендая пришла на шоу "Танцы со звездами", будучи самой юной участницей (ей было всего 16 лет). А в 2015 году даже было анонсировано сотрудничество с Тимбалэндом, правда, кроме тизеров альбома поклонники так ничего и не дождались.





















Громкие роли





Началось все с роли Эм-Джей в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" 2017 года с Томом Холландом в главной роли. Экранного времени у Зендаи было не так уж много, но критики остались в восторге от ее игры. В тот же год зрители увидели Зендаю в образе цирковой артистки в ленте "Величайший шоумен" с Хью Джекманом в главной роли.





Зендая и Том Холланд в фильме "Человек-паук: Возвращение домой"Зендая в фильме "Величайший шоумен"

Но самым удачным для Зендаи стал 2019 год, когда на экраны вышел сериал "Эйфория", где она сыграла роль наркозависимой Ру. Кастинг (звездами "Эйфории" также стали plus-size-модель Барби Феррейра и трансгендерная актриса Хантер Шафер), сюжет (хлесткая драма о зумерах) и визуальный ряд сразу сделали сериал интернет-феноменом — все хотели одеваться как героини и повторять их эффектный макияж с блестками.





Хантер Шафер и Зендая в сериале "Эйфория"

Не успели утихнуть разговоры об "Эйфории", как фильмография актрисы пополнилась другим крупным проектом — она сыграла одну из ролей в "Дюне".





Зендая в фильме "Дюна"

Роль была короткая, но именно Зендая сразу позиционировалась как одна из главных звезд экранизации и поехала в пресс-тур с Тимоти Шаламе. По сюжету между их героями существуют романтические отношения, так что юную и красивую экранную пару продюсеры охотно показывали и в реальной жизни. Уже известно, что в 2023 году выйдет вторая часть "Дюны", где теперь именно героиня Зендаи, Чани, станет одним из главных действующих лиц.





Зендая и Тимоти Шаламе





Зендая и Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"

Уже успела сформироваться и огромная фанатская база Зендаи в сети (как и у Шаламе), так что их дуэт и вовсе взорвал интернет. Защищать своих кумиров пользователи готовы весьма рьяно, не давая возможности усомниться в таланте актеров или предположить, что их популярность несколько переоценена.









Публичный образ Зендаи при этом практически безупречен — никаких скандалов или высокомерного поведения. Актриса, наоборот, всегда непосредственна и улыбчива, публикует в инстаграме не только глянцевые фотосессии, но и забавные кадры и милые ролики с танцами, на которых выглядит самой обычной девчонкой.





Стиль

Ну а где обсуждаемые фильмы, там и красные ковровые дорожки! К вспышкам фотокамер Зендая давно привыкла, ведь в свет она выходила еще подростком, но только в последние годы ее появление на светских мероприятиях стало событием само по себе. Конечно, благодаря модным образам актрисы.

























Пигмалионом Зендаи стал стилист Лоу Роуч. Причем, несмотря на юность актрисы, их сотрудничество уже можно назвать одним из самых долгосрочных в современном Голливуде. Познакомились они, когда Зендае было всего 14 лет!

Никто не хотел одевать ее, когда ее еще толком не знали, поэтому я откладывал для нее вещи, которые уже носили другие,

— вспоминал Роуч начало их пути.





Лоу Роуч и Зендая

Первой совместной работой стали сборы на премьеру фильма "Джастин Бибер: Никогда не говори никогда" в 2011 году. Зендая и Лоу отправились на шопинг, чтобы найти наряд. Уловом стали "блевотно-зеленая юбка Alexander Wang из лаковой кожи и серебряный блейзер Alice and Olivia".

Мы подумали: "Людям это либо понравится, либо они это возненавидят, но нам это точно нравится",

— вспоминал тот момент сам Роуч.









С тех пор он отвечал за наряды юной звезды, формируя ее образ и знакомя ее с разными брендами и историей моды. Ранние снимки звезды, особенно сейчас, когда мы знаем, как роскошно она может выглядеть, могут показаться несколько нелепыми и даже простыми, но Зендая и Роуч явно просто не торопили события. Настоящего расцвета творческий дуэт достиг как раз к тому моменту, когда из подростка Зендая превратилась в очаровательную молодую женщину.

















































Теперь она взрослая, так что мы делаем образы более привлекательными и сексуальными. Нам нравится создавать вдохновляющие образы, о которых люди будут говорить некоторое время. У нас такие отношения, что нет никакого страха, когда дело касается моды. Нет ничего такого, чего она не стала бы пробовать. В этом плане она бесстрашна,

— говорил о своей подопечной Лоу Роуч, который сегодня входит в список самых влиятельных стилистов Голливуда.





Лоу Роуч и Зендая





При этом Роуч заявляет, что нет чего-то одного, что определяет эстетику стиля Зендаи: она многогранна и может рассказать любую историю. И это именно то, что Роуч стремится подчеркнуть. Себя он, кстати, предпочитает называть не стилистом, а "архитектором имиджа".

То, что я делаю, похоже на то, что делает архитектор. Разведка местности, создание чертежей, поиск материалов и все такое. Но я делаю это с одеждой, украшениями, прической и макияжем,

— говорил как-то Роуч.









































На красной ковровой дорожке актриса всегда разная — это и делает ее такой запоминающейся. Не говоря уже о том, с какой легкостью она меняет свои бьюти-образы: от каре до дредов, от копны вьющихся волос до идеально выпрямленных.









































Ну а ее наряды и вовсе врезаются в память, ведь часто это не просто яркие и эффектные платья, но и настоящие произведения модного искусства. Тут стоит, конечно, вспомнить ее платье Золушки Tommy Hilfiger на Met Gala, которое преображалось прямо на глазах у публики, и выполненное на заказ платье Balmain, в котором Зендая появилась на Венецианском кинофестивале. Диапазон фасонов тоже велик: актриса одинаково хороша и в пайеточной вечерней классике Armani Prive, и в экспериментах Джонатана Андерсона для Loewe.





















Со смыслом Роуч использует и винтажные вещи. Так, на церемонии Black Women In Hollywood Awards Зендая появилась в платье Yves Saint Laurent из 1980-х, которое когда-то принадлежало Юнис У. Джонсон — легендарной основательнице Ebony Fashion Fair, знаменитого показа одежды, на котором была продемонстрирована мода для преимущественно афроамериканской аудитории.









Старания Роуча и Зендаи и их репутация модных интеллектуалов были отмечены — в этом году актриса снова появилась на обложке Vogue, на этот раз британского издания. Ее дебют случился в 2017 году — тогда она впервые снялась для обложки американского Vogue.

Модный статус актрисы теперь подтвержден и наградой Fashion Icon, которую ей вручил Американский совет модных дизайнеров. Кроме того, с 2019 года Зендая является амбассадором бьюти-бренда Lancome.





2017 год2021 год

Личная жизнь

Если наряды Зендаи всегда попадают на первые полосы и становятся предметом обсуждений, то вот ее личная жизнь напоказ не выставлена. Актриса намеренно не стремится хайповать на своих любовных драмах, и ей удается сохранять свою личную жизнь приватной. Однако отсутствие официальных комментариев вовсе не мешает публике обсуждать романы (реальные и предполагаемые) молодой звезды.









На протяжении последних лет имя актрисы связывали с несколькими разными мужчинами. Так, в 2013 году ходили слухи, что Зендая встречается с Тревором Джексоном, в клипе которого на песню Like We Grown она снялась.





Тогда Зендая все отрицала, называя его другом, но в 2017 году в интервью Vogue рассказала о неком тайном бойфренде, с которым она встречалась четыре года. Зендая также сказала, что этот человек был ее первой любовью. Имени она не назвала, но многие посчитали, что речь идет именно о Треворе.





Зендая с Тревором Джексоном

В 2016 году появились слухи, что Зендая встречается с игроком NFL Оделлом Бекхэмом — младшим. Поводом послужил тот факт, что они вместе покинули афтепати "Грэмми".





Зендая с Оделлом Бекхэмом — младшим

В августе 2019 году Зендаю заметили на отдыхе вместе с коллегой по сериалу "Эйфория" Джейкобом Элорди, что также сразу породило слухи о романтических отношениях. Оба актера утверждали, что они просто друзья, но в феврале 2020 года их заметили целующимися в Нью-Йорке. Однако несколько месяцев спустя Джейкоб уже был замечен с Кайей Гербер, с которой и встречается до сих пор.





Джейкоб Элорди, Сидни Суини и Зендая

Но самыми долгосрочными, конечно, стали слухи о романе Зендаи и Тома Холланда. Говорить об отношениях партнеров по фильму "Человек-паук: Возвращение домой" начали в 2017 году — в год выхода фильма. Все это время любопытство публики удовлетворяли инсайдеры, заявляя, что Зендая и Том действительно близки, а сами герои ограничивались лишь скромными комментариями, в которых называли друг друга друзьями.





Зендая и Том Холланд

В этом году предполагаемых любовников наконец застали за поцелуями не только на экране, но и в реальной жизни. Комментариев с их стороны снова не последовало, но теперь слухи о романтических отношениях уже не выглядят такими беспочвенными. Особенно если учесть, что Зендая и Том проводят время вместе приватно — например, вдвоем они посетили свадьбу друга этим летом и явно не скрывали нежности по отношению друг к другу.

Дождемся мы в ближайшее время комментариев пары или нет — неясно, но можно не сомневаться, что обсуждать Зендаю мы в любом случае будем еще долго!





Факты о Зендае

1. Со стороны матери у актрисы есть немецкие и шотландские корни, а ее отец — афроамериканец родом из Арканзаса.





Зендая с родителями Клэр Мари Штермер и Казембэ Аджаму Коулманом

2. У нее есть двое старших братьев и три старшие сестры — это дети ее отца от предыдущего брака.

3. За роль в "Эйфории" она была удостоена премии "Эмми" в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале".





4. Зендая — вегетарианка. Впервые об этом она задумалась еще в 11 лет, и окончательно отказалась от мяса несколько лет спустя.

Моя главная причина, по которой я вегетарианка, — это то, что я люблю животных, — определенно не потому, что я люблю овощи,

— говорила Зендая.





5. Дебютный альбом Зендаи, выпущенный в 2013 году, поднялся до 51-й строчки чарта Billboard 200.

















А вам нравится Зендая?

Надя Бесчетникова