Сын Максима Галкина собрал робота (видео)

Артист Максим Галкин похвастался успехами своего сына. Телеведущий в Instagram разместил видеозапись со своим сыном Гарри. На кадрах восьмилетний наследник показал отцу свое новое изобретение. «Вот тут бешеный мотороллер. Его функция, что он может подниматься по горе. Но если склон крутой, то он не поедет. И на каком-то моменте он будет просто прокручиваться на одном месте. Но, конечно, если добавить мощность, то получится», рассказал Гарри Галкин. «Это похоже на блоху, которую левша подковал», сказал Максим Галкин. «Вот-вот-вот», — добавила Алла Пугачева. Напомним, что Максим Галкин регулярно делится записями со своими наследниками. Гарри, к примеру, постоянно что-нибудь изобретает, радуя своих родителей.