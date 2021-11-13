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Татьяна Навка высказалась о пенсиях для спортсменов

Татьяна Навка высказалась о пенсиях для спортсменов
Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала ситуацию, в которой оказалась Ирина Слуцкая. На днях дважды призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая призналась, что не получает пособий от государства за свои заслуги, поэтому вынуждена рассчитывать только на себя. По этому поводу высказалась коллега спортсменки Татьяна Навка. Навка считает, что государство должно одинаково поддерживать и победителей, и призеров крупных международных соревнований. «Я с ней согласна. Тех людей, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства, — уверена 46-летняя Татьяна. — Олимпийским чемпионам давать одну сумму, серебряным — другую, бронзовым — третью. Наверное, было бы справедливо премировать каждого. Я не могу сказать, сколько каждый должен получать. Я не финансист, и у меня нет доступа к государственным бюджетам. Это не в моей компетенции» сказала она Teleprogrammе.pro.
Ирина Слуцкая Напомним, Ирина Слуцкая ушла из большого спорта в середине нулевых. Сегодня прославленная фигуристка зарабатывает на жизнь тем, что руководит спортивной школой и принимает участие в различных ТВ-проектах. 42-летняя фигуристка сумела построить личную жизнь и трижды стать мамой. При этом она умеет прекрасно совмещать рабочую деятельность и воспитание наследников. «Я счастливая, потому что у меня хорошая команда, которая всегда мне помогает. Бывает, что Алексей (супруг Слуцкой, — прим. ред.) уезжает утром, а приезжает ночью, но такова наша жизнь, нам это интересно. Когда я сижу дома, у меня происходит процесс деградации, что меня очень пугает. Я понимаю, что начинаю бояться саму себя, становлюсь нервной и вспыльчивой», — рассказывала она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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