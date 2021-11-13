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Татьяна Волосожар поделилась кадрами с крестин 6-месячного сына

Татьяна Волосожар поделилась кадрами с крестин 6-месячного сына
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков на днях крестили сына Теодора, которому скоро исполнится полгода. Спортсменка поделилась кадрами из церкви. Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков воспитывают двух общих детей. В середине февраля 2017 года у супругов родилась дочь Анжелика. А в конце мая 2021 года Татьяна подарила Максиму наследника, которого назвали Теодор. Анжелику звездные родители крестили в возрасте примерно полутора месяцев, а таинство в честь сына провели позже — за две недели до момента, когда Теодору исполнится полгода. Как рассказывала Татьяна, Анжелика была крещена в Богоявленском соборе в Елохове. Спортсменка мечтала, чтобы и Теодора крестили в этом храме. Однако тот батюшка скончался, и поэтому место крещения сына для семьи было под вопросом. 12 ноября Татьяна поделилась с поклонниками фото таинства (судя по кадрам, Теодора крестили в другом храме).
Татьяна Волосожар с сыном и крестными Волосожар рассказала, кто стал крестными родителями мальчика. Роль крестной она доверила своей подруге Ирине Комаровой, с которой случайно познакомилась в Сочи, а потом оказалось, что они живут рядом в Москве. Крестного для Теодора выбрал Максим Траньков. Им стал фигурист Александр Плотников, с которым супруги сдружились когда работали все в швейцарском шоу Art On Ice. Как отметила спортсменка, ради участия в таинстве Александр специально прилетел из Германии, где живет в данный момент. «Он с радостью согласился и специально ради крестин прилетел на 2 дня в Москву☺️Надеюсь Тео повзрослев одобрит наш выбор крестных родителей», - написала Татьяна в Instagram.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков с детьми и крестными «Крестины Теодорчика❤️ Это было так нежно и трогательно», — подписала снимки звездная мама. «От всей души поздравляю! Такие фото получились одухотворенные ❤️❤️❤️», «Поздравляю 😍❤️здоровья и счастливой жизни малышу и вам🔥❤️🔥❤️», «Искренне поздравляю с самым важным днём в жизни Теодора. Пусть Ангел Хранитель всегда оберегает его🌸», «Чудесно!Прекрасно!Лица у всех светлые!Даже малыш не испугался неизвестного места!Поздравляю!!!!🙌❤️Пусть растёт здоровым и счастливым!😊🌺», «Ангелочек божий в крепких папиных руках! 👼😇»,  — пишут поклонники в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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