Тимур Родригез лишился миллионов

Как сообщает пресса, обокрали дом певца Тимура Родригеза. Вернувшегося из отпуска артиста ждал неприятный сюрприз — пока его не было, к нему в дом пробрались воры. Пока артист с семьей наслаждался отдыхом в Италии, из его дома вынесли деньги и драгоценности. Известный шоумен обратился в полицию в связи со случившимся ограблением. Родригез рассказал представителям закона, что преступники пробрались внутрь через дверь на террассе, которую они предварительно взломали.Тимур Родригез О том, какой ущерб был нанесен, журналисты узнали из надежного источника, знакомого с ситуацией. Воры хорошо «поживились» и в общей сложности вынесли из загородного коттеджа около четырех миллионов рублей. «Неизвестные взломали двери на террасе и вошли вовнутрь дома, откуда вынесли более 4 млн рублей. Заявитель указал, что украли 45 000 долларов, около 400 тысяч рублей и драгоценности», — утверждает собеседник КП. По факту происшедшего открыто уголовное дело о краже и полиция уже ищет виновников преступления. Сам Родригез пока не раскрывает подробности инцидента. Вероятно, об этом его попросили полицейские, занимающиеся расследованием.