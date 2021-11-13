Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тимур Родригез лишился миллионов

Тимур Родригез лишился миллионов
Как сообщает пресса, обокрали дом певца Тимура Родригеза. Вернувшегося из отпуска артиста ждал неприятный сюрприз — пока его не было, к нему в дом пробрались воры. Пока артист с семьей наслаждался отдыхом в Италии, из его дома вынесли деньги и драгоценности. Известный шоумен обратился в полицию в связи со случившимся ограблением. Родригез рассказал представителям закона, что преступники пробрались внутрь через дверь на террассе, которую они предварительно взломали.
Тимур Родригез О том, какой ущерб был нанесен, журналисты узнали из надежного источника, знакомого с ситуацией. Воры хорошо «поживились» и в общей сложности вынесли из загородного коттеджа около четырех миллионов рублей. «Неизвестные взломали двери на террасе и вошли вовнутрь дома, откуда вынесли более 4 млн рублей. Заявитель указал, что украли 45 000 долларов, около 400 тысяч рублей и драгоценности», — утверждает собеседник КП. По факту происшедшего открыто уголовное дело о краже и полиция уже ищет виновников преступления. Сам Родригез пока не раскрывает подробности инцидента. Вероятно, об этом его попросили полицейские, занимающиеся расследованием.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Атака на «Госуслуги», власти против вымогателей и другие события кибербезопасности
Атака на «Госуслуги», власти против вымогателей и другие события
Три тысячи иркутян проголосовали за «Народные инициативы» Ленинского округа
Три тысячи иркутян проголосовали за «Народные инициативы» Ленинского
В России создадут голосовой помощник для пенсионеров
В России создадут голосовой помощник для пенсионеров
Игорь Николаев из-за критики сел на диету
Игорь Николаев из-за критики сел на диету
МАРУВ призналась, что ей присылают неприличные фото известные люди
МАРУВ призналась, что ей присылают неприличные фото известные люди
Тимур Родригез лишился миллионов
Тимур Родригез лишился миллионов
Марина Федункив высказалась о скандальном заявлении Татьяны Васильевой
Марина Федункив высказалась о скандальном заявлении Татьяны Васильевой
Вера Сотникова призналась, почему не смогла родить второго ребенка
Вера Сотникова призналась, почему не смогла родить второго ребенка
Алина Ланина крестила крошку сына
Алина Ланина крестила крошку сына
581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
581 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X
Microsoft и Gucci выпускают лимитированные Xbox Series X
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN

Топ на сегодня

Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Еще по теме

Воры на Porsche украли 50 шуб на 13 миллионов рублей
В Курске ювелирный магазин обокрали на 180 млн рублей
Домушники украли у безработной москвички ценности почти на 17 миллионов рублей
Воры похитили из московской квартиры драгоценности и телефон на два миллиона