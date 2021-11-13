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Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года

Традиции и история Дня счастливого часа 12 ноября 2021 года

То, что у большинства из нас ассоциируется с развлечением после работы в основном в городских условиях, стало традицией, которая была основана в США еще в 1848 году моряками ВМС. Она настолько укоренилась среди американцев, что даже стала еще одним неофициальным праздником – Днем счастливых часов, который принято отмечать ежегодно 12 ноября.

История Дня счастливых часов




Сам праздник был взят из традиции моряков корабля U.S.S. Арканзас, что в первые дни американо-мексиканской войны захватили гавань Веракрус. Пытаясь разбавить свои военные будни, они во время «счастливого часа» устраивали боксерские поединки, танцы и застолья с выпивкой. Местные репортеры, которые в большинстве публиковали статьи о боевых действиях, ухватились за этот обычай, чтобы заполнить колонки, повествующие о мирных событиях.
В США еще в 1900 году действовали социальные клубы под названием «счастливый час», участники которого могли уделить время отдыху, общению с друзьями или своим интересам после тяжелого рабочего дня.

К концу Второй мировой войны счастливые часы стали практиковаться среди всех моряков ВМФ. А среди простых американцев он стал популярным после публикации 25 апреля 1959 года статьи «Субботняя вечерняя почта». Согласно «Суете», в статье под названием «Люди, которые гонятся за ракетами» описываются опасности для людей, что «жили и работали на удаленных островных заставах, отслеживая запуски ракет на мысе Канаверал». В газете упоминались люди, которые слишком много тратят денег в «счастливый час» в баре.

Как отмечают День счастливого часа



Несмотря на общую популярность, этот праздник так и не стал национальным. Его отмечали в кругу друзей за выпивкой в баре или кафе в вечерние часы 12 ноября. Новый виток возрождения этой традиции стал возможным благодаря сети Интернет.
Есть страны, которые запретили праздник «Дня счастливых часов» из-за опасения, что он способствует алкоголизму и пьянству.

В США «счастливый час» – это термин, используемый для обозначения периода времени в течение дня, когда заведения продают напитки и еду со скидкой. В ресторанах в этот день также вводится период, когда посетителям предлагаются закуски по сниженным ценам. Обычно в счастливый час можно купить два напитка или две закуски по цене одной.
Для желающих отметить этот необычный праздник не обязательно употребление спиртного. Можно хорошо провести время в приятной компании и за безалкогольными напитками, а также ужином со скидкой. Иногда постоянных посетителей кафе и баров в этот день встречают громким приветствием, с выкриками их имени.
Также можно устроить вечер отдыха дома, устроив вечеринку. Коллективные игры и увлечения могут поднять настроение в эту осеннюю пору.
# Общество
По материалам: RSUTE

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