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Три тысячи иркутян проголосовали за «Народные инициативы» Ленинского округа

Три тысячи иркутян проголосовали за «Народные инициативы» Ленинского округа

В Иркутске продолжается голосование за проекты, которые будут реализованы в 2022 году в рамках проекта «Народные инициативы». Заявлено 54 предложения по благоустройству территорий, расположенных во всех округах города, в том числе 18 – в Ленинском округе. На сегодня свои голоса уже отдали 9940 иркутян, из них 2915 человек поддержали инициативы, представленные жителями Ленинского округа:


Благоустройство двора школы №40 – асфальтирование, ремонт и установка пандусов с перилами, ремонт лестниц.



Благоустройство территории по адресу: Розы Люксембург, 293 – установка детского игрового комплекса.



Обустройство мини-футбольной площадки на территории школы № 68.



Обустройство территории детского сада № 79 – установка детских и спортивных площадок.



Безопасная территория детского сада № 180 – изготовление и монтаж ограждения на игровых площадках.



Ремонт инженерного сантехнического оборудования в школе-интернате № 13.



Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МКУ "СК «Спартак» города Иркутска.



Здоровье 55+ – улучшение материальной базы СК «Локомотив» для организации занятий спортом людей старшего поколения.



Благоустройство внутриквартального проезда от дома 219 по Розы Люксембург до дома 219 по Павла Красильникова – обустройство проезда с пешеходными тротуарами.



Благоустройство территории вблизи домов 102, 104, 106 по улице Полярная.



Комфортная и безопасная территория, прилегающая к детскому саду № 180 -– строительство пешеходной дорожки.



Устройство новых парковочных карманов на территории общего пользования по адресу Авиастроителей, 16А.



Благоустройство территории вблизи домов 19А, 23 по улице Шахтерская – обустройство территории, прилегающей к спортивной площадке.



Безопасная среда в детском саду № 180 – приобретение и монтаж системы видеонаблюдения.



Проведение общестроительных работ в детском саду № 79 – проведение текущего ремонта по замене входных и внутренних дверных заполнений.



Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Шахтёрская, 19А, 23,21 – установка малых архитектурных форм.



Сенсорный центр в детском саду № 180 – оборудование сенсорной комнаты.



Цифровизация детского сада № 180 – приобретение ноутбуков для групп.

Онлайн-голосование проводится с использованием специального сервиса на официальном сайте администрации города. Для участия необходимо иметь регистрацию на портале «Госуслуги».

Принять участие в очном голосовании можно в комитете по управлению Ленинским округом по адресу: улица Маршала Говорова, д.3. При себе необходимо иметь паспорт. Голосовать за «Народные инициативы» можно до полуночи 21 ноября.

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По материалам: irk

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