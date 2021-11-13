Три тысячи иркутян проголосовали за «Народные инициативы» Ленинского округа

В Иркутске продолжается голосование за проекты, которые будут реализованы в 2022 году в рамках проекта «Народные инициативы». Заявлено 54 предложения по благоустройству территорий, расположенных во всех округах города, в том числе 18 – в Ленинском округе. На сегодня свои голоса уже отдали 9940 иркутян, из них 2915 человек поддержали инициативы, представленные жителями Ленинского округа:





Благоустройство двора школы №40 – асфальтирование, ремонт и установка пандусов с перилами, ремонт лестниц.







Благоустройство территории по адресу: Розы Люксембург, 293 – установка детского игрового комплекса.







Обустройство мини-футбольной площадки на территории школы № 68.







Обустройство территории детского сада № 79 – установка детских и спортивных площадок.







Безопасная территория детского сада № 180 – изготовление и монтаж ограждения на игровых площадках.







Ремонт инженерного сантехнического оборудования в школе-интернате № 13.







Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МКУ "СК «Спартак» города Иркутска.







Здоровье 55+ – улучшение материальной базы СК «Локомотив» для организации занятий спортом людей старшего поколения.







Благоустройство внутриквартального проезда от дома 219 по Розы Люксембург до дома 219 по Павла Красильникова – обустройство проезда с пешеходными тротуарами.







Благоустройство территории вблизи домов 102, 104, 106 по улице Полярная.







Комфортная и безопасная территория, прилегающая к детскому саду № 180 -– строительство пешеходной дорожки.







Устройство новых парковочных карманов на территории общего пользования по адресу Авиастроителей, 16А.







Благоустройство территории вблизи домов 19А, 23 по улице Шахтерская – обустройство территории, прилегающей к спортивной площадке.







Безопасная среда в детском саду № 180 – приобретение и монтаж системы видеонаблюдения.







Проведение общестроительных работ в детском саду № 79 – проведение текущего ремонта по замене входных и внутренних дверных заполнений.







Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Шахтёрская, 19А, 23,21 – установка малых архитектурных форм.







Сенсорный центр в детском саду № 180 – оборудование сенсорной комнаты.







Цифровизация детского сада № 180 – приобретение ноутбуков для групп.





Онлайн-голосование проводится с использованием специального сервиса на официальном сайте администрации города. Для участия необходимо иметь регистрацию на портале «Госуслуги».

Принять участие в очном голосовании можно в комитете по управлению Ленинским округом по адресу: улица Маршала Говорова, д.3. При себе необходимо иметь паспорт. Голосовать за «Народные инициативы» можно до полуночи 21 ноября.