Успейте пройти: последние выходные для этих игр в Game Pass





Подписка Xbox Game Pass уже в понедельник, 15 ноября, лишится 6 игр, о чем Microsoft предупреждала заранее. Остаются последние выходные, чтобы пройти следующие проекты:

Final Fantasy VIII HD (Xbox, PC)Planet Coaster (Xbox, xCloud)Star Renegades (Xbox, PC, xCloud)Streets of Rogue (Xbox, PC, xCloud)The Gardens Between (Xbox, PC, xCloud)River City Girls (Xbox, PC, xCloud)

Игра Planet Coaster от студии Frontier — весьма интересный проект, если вы любите аттракционы и экономические симуляторы. У игры есть один большой недостаток для российских подписчиков сервиса Game Pass — в ней отсутствует русский язык.

Planet Coaster: Издание для консолей

Постройте парк аттракционов своей мечты и приготовьтесь удивлять и развлекать посетителей, управляя по-настоящему живым миром игры.

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Еще один проект из списка, на который стоит обратить внимание, это игра The Gardens Between. Это довольно увлекательная головоломка, которую можно пройти буквально за полтора-два часа, а при «правильном прохождении» за это час в игре можно выбить даже все достижения.

The Gardens Between

Лучшие друзья Арина и Френдт попадают в мир сказочных островов-садов, усыпанных предметами из их детства. Вместе они отправляются в путешест…

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