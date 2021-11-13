Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Успейте пройти: последние выходные для этих игр в Game Pass

Успейте пройти: последние выходные для этих игр в Game Pass


Подписка Xbox Game Pass уже в понедельник, 15 ноября, лишится 6 игр, о чем Microsoft предупреждала заранее. Остаются последние выходные, чтобы пройти следующие проекты:



Final Fantasy VIII HD (Xbox, PC)



Planet Coaster (Xbox, xCloud)



Star Renegades (Xbox, PC, xCloud)



Streets of Rogue (Xbox, PC, xCloud)



The Gardens Between (Xbox, PC, xCloud)



River City Girls (Xbox, PC, xCloud)

Игра Planet Coaster от студии Frontier — весьма интересный проект, если вы любите аттракционы и экономические симуляторы. У игры есть один большой недостаток для российских подписчиков сервиса Game Pass — в ней отсутствует русский язык.

Planet Coaster: Издание для консолей

Постройте парк аттракционов своей мечты и приготовьтесь удивлять и развлекать посетителей, управляя по-настоящему живым миром игры.
Перейти в Microsoft Store

Еще один проект из списка, на который стоит обратить внимание, это игра The Gardens Between. Это довольно увлекательная головоломка, которую можно пройти буквально за полтора-два часа, а при «правильном прохождении» за это час в игре можно выбить даже все достижения.

The Gardens Between

Лучшие друзья Арина и Френдт попадают в мир сказочных островов-садов, усыпанных предметами из их детства. Вместе они отправляются в путешест…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Успейте пройти: последние выходные для этих игр в Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих игр в Game Pass
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
"Газпром" пообещал заплатить Украине за поставки газа сверх плана
"Газпром" пообещал заплатить Украине за поставки газа сверх
Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше, чем она
Агата Муцениеце не будет встречаться с мужчиной, который зарабатывает
Хвалебный трейлер Echo Generation, игра доступна в Game Pass
Хвалебный трейлер Echo Generation, игра доступна в Game Pass
Официальный Twitter-аккаунт Xbox был удален
Официальный Twitter-аккаунт Xbox был удален
В США пассажирам предлагают полеты "в никуда" для секса на борту
В США пассажирам предлагают полеты "в никуда" для секса на
Православные вспоминают избрание Христом 70 апостолов
Православные вспоминают избрание Христом 70 апостолов
10 вещей, которые обязательно нужно сделать до Нового 2022 года
10 вещей, которые обязательно нужно сделать до Нового 2022 года
СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
СМИ сообщили о готовности инвестора отдать $5 млн на спасение Africryp
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время
ЦБ Индии заявил о «серьезных опасениях» касательно криптовалют
ЦБ Индии заявил о «серьезных опасениях» касательно криптовалют

Топ на сегодня

Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Моргенштерн помог малышу приобрести невероятно дорогое лекарство
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Актрису Алину Мещерякову пытались изнасиловать
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Канье Уэст назвал себя молодым Путиным
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все прекрасно»
Дана Борисова рассказала о своем состоянии здоровья: «У меня все
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Еще по теме

Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
Cloud Gaming позволяет заметно улучшить графику в Forza Horizon 5 на Xbox One
Бездисковая консоль Xbox One S выйдет в мае
3 новинки сегодня присоединяются к подписке Xbox Game Pass