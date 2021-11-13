В Ангарске водитель Toyota Prius насмерть сбил пешехода

Ночью 13 ноября на автодороге в районе 110 квартала, водитель Toyota Prius сбил пешехода, который шел по дороге в попутном движении транспортного средства. От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

Установлено, что 49-летний водитель Toyota за последний год имеет 13 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, 10 из которых — за превышение установленной скорости движения.

Полицейские проводят проверку по факту инцидента. За последнюю неделю это уже четвёртое ДТП с участием пешеходов в Ангарске, три из которых — со смертельным исходом и в тёмное время суток.