В BlackRock исключили запуск собственного крипто-ETF в ближайшее время

Ввиду «непрозрачной» нормативной базы и проблем с ликвидностью BlackRock не заинтересована в запуске биржевого фонда (ETF) на базе криптовалют. Об этом в интервью Financial News заявил ее руководитель по инвестициям в линейку продуктов iShares и индексы Салим Рамджи.

«Я считаю стейблкоины и блокчейн разрушительными технологиями. Но прежде, чем мы создадим нечто с нашим брендом, мы должны быть уверены, что наши клиенты сохранят к нам лояльность через пять-десять лет», — заявил он.

Напомним, в октябре CEO BlackRock Ларри Финк усомнился в ценности биткоина и заявил, что не знает, достигнет ли цена первой криптовалюты отметки $80 000 или обрушится до нуля.

В июле глава BlackRock рассказал о минимальном интересе клиентов компании к цифровым активам.



