В Чунском районе водитель погрузчика наехал на рабочего лесоперерабатывающего предприятия

В Чунском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти работника лесоперерабатывающего предприятия. Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, вечером 9 ноября 2021 года на территории лесоперерабатывающего предприятия в поселке Октябрьский 36-летний мужчина, управляя погрузчиком, не включая свет фар, наехал на рабочего. От полученных травм 31-летний потерпевший скончался в больнице.

Следователями установлено, что водитель погрузчика не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами и самоходными машинами. Проводятся следственные действия.