В Европе вводят штрафы до €1500 за появление в общественных местах без QR-кода

Вадим Карасев

Все больше европейских стран вводят суровые штрафы за появление в общественных местах лиц, не привитых от новой коронавирусной инфекции и не имеющих на то уважительных причин. В большинстве случаев контролирующие и правоохранительные органы требуют предъявить QR-код.

Во Франции при первом нарушении ковидных ограничений штраф составит всего 135 евро, но в случае рецидива он увеличится на порядок — злостным нарушителям придется раскошелиться на сумму до 1500 евро.

В Италии непривитым придется заплатить за появление в общественном транспорте свыше 400 евро, даже если это в первый раз. Для того, чтобы попасть на рабочее место, тоже нужно будет показать QR-код или бумажный сертификат, причем ответственность за проверку документа лежит на работодателе. Максимальный штраф для физлиц, как и в предыдущем случае, равен 1500 евро.

Не отстают от передовых практик и Нидерланды. Лица старше 13 лет в этой стране должны предъявлять QR-коды в том числе для прохода в кинотеатры, на спортивные матчи и выставки. На открытую веранду ресторана пока можно пройти и без вакцинации, но в туалет заведения попасть будет уже нельзя. С протестующими против такого режима не церемонятся — полиция разгоняет их водометами.

В Латвии за приобретение поддельных COVID-сертификатов теперь установлена достаточно жесткая ответственность — до года тюрьмы, принудительные работы или штраф. В Греции проводятся аресты за нарушение санитарных норм, 25 предприятий оштрафованы на общую сумму в 228 тысяч евро. Суровые меры касаются в том числе и туристов.

В Германии на фоне пандемии на мероприятия с массовым скоплением людей пускают только привитых. С 6 ноября без справки о прививке или отрицательного теста в этой стране можно посещать только аптеки и магазины с продуктами первой необходимости. Местные СМИ отмечают, что действующие правила весьма мягкие и принуждать к вакцинации никого не будут, но и снять с себя ответственность за отсутствие прививки больше не получится. Отменены бесплатные тесты на ковид, а работодатели больше не обязаны оплачивать больничные листы непривитым.