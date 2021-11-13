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В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте

В Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте
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Правительство России внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах, сообщается на сайте кабмина. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой.

Предполагается, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением:
— либо QR-кода о прививке;
— либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом;
— либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Кроме того, внесен законопроект-спутник о регулировании порядка и использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идёт о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке; либо медицинский отвод от вакцинации; либо подтверждение перенесённого коронавируса.

До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта.

С 8 ноября в Иркутской области продлили и расширили действие QR-кодов. Теперь их требуют на входе в ТРЦ, организации общепита, музеи, зоопарки, кинотеатры, театры, иные развлекательные организации, организации торговли непродовольственными товарами, фитнес-центры.

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По материалам: irk

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