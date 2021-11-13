В Hazard Zone в Battlefield 2042 невозможно играть со случайными игроками





Сегодня стартовал ранний доступ к игре Battlefield 2042, в том числе для игроков с подпиской Game Pass Ultimate на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Игроки обнаружили неожиданную проблему в игре, а именно — отсутствие голосового чата.

В шутере Battlefield 2042 на старте нет голосового чата внутри самой игры. Игроки активно выражают претензии компании DICE в социальных сетях и на форуме игры. Журналисты из The Washington Post обратились к DICE напрямую, и те им подтвердили, что отсутствие в Battlefield 2042 голосового чата — это не ошибка, а осознанное решение разработчиков. Не будет голосового чата в игре и после полноценного релиза проекта, который назначен на 19 ноября.

Разработчики отмечают, что большинство игроков используют голосовые чаты вроде Discord, и поэтому на старте было принято решение не внедрять напрямую в игру голосовой чат. Но журналист The Washington Post считает, что такое решение делает фактически невозможной игру в режим Hazard Zone, который позиционируется одним из основных. По его словам, когда он попробовал запустить этот режим со случайными игроками, их команда не продержалась и 3 минут, поскольку никто не понял куда нужно идти.

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