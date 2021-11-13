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В МИД отмечают, что обвинения США и их союзников в адрес России стали более агрессивными

В МИД отмечают, что обвинения США и их союзников в адрес России стали более агрессивными

17:42  Автор: Юлия Катенёва



В российском МИД выразили обеспокоенность более агрессивной политикой США и их союзников в отношении России по вопросу химического оружия. 

Россию обвиняют в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР, и вновь поднимают «дело Скрипалей» и мнимое отравление Алексея Навального, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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Между тем Лондон по-прежнему уклоняется от предоставления каких бы то ни было доказательств своих обвинений, указывает МИД.  Германия, Франция и Швеция в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия и международных договоренностей о правовой помощи наотрез отказываются от соответствующего взаимодействия с нами, чтобы найти ответ на главный вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах за пределами территории России в биоматериалах «берлинского пациента» оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе «Новичком», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают, что Россия еще в сентябре 2017 г. завершила уничтожение доставшегося ей «в наследство» от СССР военно-химического арсенала (порядка 40 тысяч тонн) под строгим международным контролем.


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При этом работы с так называемыми «Новичками» продолжают проводиться в военно-химических лабораториях целого ряда стран НАТО и Евросоюза, указывает министерство.



#США #международные отношения

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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