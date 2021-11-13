В Пентагоне объяснили цель военных учений в Черном море

19:18 Автор: Юлия Катенёва

Военные учения, которые проводят ВМС НАТО в Черном море являются частью концепции комплексного сдерживания. Такое разъяснение дал министр обороны США Ллойд Остин в своем Twitter.

«Я часто говорю о концепции «комплексного сдерживания» как о способе сдерживания будущих военных угроз, — указал он. — Одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских маневров».





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Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что эсминец с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США и танкер «Джон Лентхолл» ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.

В сообщении военного ведомства подчеркивается, что Минобороны России расценивает агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

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