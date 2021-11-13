В России создадут голосовой помощник для пенсионеров

Вадим Карасев

Российские специалисты создают голосовой помощник для пенсионеров "Нина", который позволит людям старшего поколения уверенно пользоваться цифровыми сервисами, компьютерами и мобильными устройствами, передает RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Тестовую версию "Нины" разработала команда Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова в рамках проектно-образовательного интенсива Университета НТИ 2035. По словам авторов проекта, новый помощник будет иметь ряд преимуществ перед большинством российских и зарубежных аналогов, таких как работа в офлайн-режиме, письмо под диктовку, самостоятельное управление компьютером и другие.

"Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нем разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нем до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение — родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи", - пояснили разработчики сервиса.

В НТИ отметили, что мобильную версию помощника можно будет синхронизировать с компьютером. Кроме того, "Нина" сможет "обратиться в экстренные службы при резком ухудшении самочувствия пользователя".