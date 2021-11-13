В Ростуризме объявили о запуске субсидированных чартеров на Шерегеш

18:56 Автор: Юлия Катенёва

Источник: ТАСС

Ростуризм объявил о запуске зимней чартерной программы: первые субсидированные рейсы из Москвы будут запущены 27 ноября в Шерегеш. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

Первая чартерная программа на популярный горнолыжный курорт Шерегеш была запущена прошлой зимой. Предполагается, что новая программа будет более масштабной, количество чартерных рейсов на курорт достигнет 20. Всего планируется перевезти порядка 3 200 туристов.

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Запуск программы позволяет снизить стоимость авиабилета и сформировать туры на новых направлениях по России.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью «Парламентской газете» рассказала о новогодних туристических предпочтениях россиян. По ее словам, к началу октября на 80 процентов были проданы все комфортные средства размещения в Красной Поляне и на Шерегеше. Интерес вызывает горнолыжный отдых на Сахалине, куда запущены чартерные рейсы, подчеркнула Ломидзе.





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«Горнолыжные направления всегда продаются в первую очередь, но сейчас и здесь относительное затишье. Хотя все понимают, что ситуация может в любой момент измениться», — сказала она.

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